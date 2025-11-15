AKTUELNO

Ljubav pobeđuje sve: Sale Lux i Sara se obratili njenoj porodici, pa opet najavili trudnoću! (VIDEO)

Bore se!

U toku je emisija "Pitanja novinara" Joca Novinar porazgovarao je sa Saletom Luxom i Sarom Stojanović.

- Saro kako si? - upitao je Joca.

- Pa nisam dobro, očekivala sam da će roditelji biti uz mene šta god da bude. Meni je sa njim prelepo i stvarno nam mnogi zavide ovde. Svaka bi poželela ovakvog momka, ali mogu samo da maštaju. Moja majka nije očekivala da imam odnose, ali sam se zaljubila - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kakvi intimni odnosi, ne znam da li oni još uvek veruju da rode donose decu. Malo smo vas ložili oko trudnoće, a njima smetam ja očigledno. Mene ne može da uzdrma ništa, a nju je to baš pogodilo samo što ja to ne mogu da rešim. Znam da je ona vezana za svoje, samo ja to ne mogu da promenim - rekao je Sale.

- Ja kad budem videla mamu, to će sve da se popravi. Ja uz njega ostajem do kraja i to je to. Koga ne bi poremetilo? Naravno da me poremetilo, ali biće to sve dobro - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćete uskoro praviti neko dete? - upitao je Joca.

- Polako, pravićemo. Zaključak je da je potez roditelja loš - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

