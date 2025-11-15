Neće mi biti neprijatno za... Filip Đukić otkrio kad će prestati da razmišlja o Bebici i baci se na druženje s Teodorom! (VIDEO)

Ovoliko će mu trebati!

Teodora Delić porazgovarala je sa Borislavom Terzićem Terzom o Nenadu Macanoviću Bebici, a Filip Đukić je sve vreme pomno slušao i u jednom momentu je priznao da mu za mesec dana neće biti neprijatno od Bebice.

- Terza, šta si hteo da mi pričaš? - upitala je Teodora.

- Bebica misli da će te Filip iskoristiti i šutnuti, kaže da mu se sviđa Maja - rekao je Terza.

- Bože - rekla je Teodora.

- Kakav ti je to sat? - upitao je Đukić.

- On mi dao, da vratim Teodoru - rekao je Terza.

- Što smarate čoveka? - upitao je Đukić.

- I vidiš kako on dođe ovde i kako mi da blejimo? Koliko je neprijatan - upitala je Teodora.

- O tome ti je Filip prčao, ali boli njega k*rac - rekao je Terza.

- On samo ćuti - dodala je Teodora.

- Pa šta da kažem j*bote, ko može njemu da zabrani gde da ide? - upitao je Filip.

- Pa ništa, to je njemu i cilj - rekla je Teodora.

- Pa može sad da mi bude neprijatno, ali ne može za mesec dana - odgovorio je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić