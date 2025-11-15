Neće mi biti neprijatno za... Filip Đukić otkrio kad će prestati da razmišlja o Bebici i baci se na druženje s Teodorom! (VIDEO)

Ovoliko će mu trebati!
Teodora Delić porazgovarala je sa Borislavom Terzićem Terzom o Nenadu Macanoviću Bebici, a Filip Đukić je sve vreme pomno slušao i u jednom momentu je priznao da mu za mesec dana neće biti neprijatno od Bebice.
- Terza, šta si hteo da mi pričaš? - upitala je Teodora.
- Bebica misli da će te Filip iskoristiti i šutnuti, kaže da mu se sviđa Maja - rekao je Terza.
- Bože - rekla je Teodora.
- Kakav ti je to sat? - upitao je Đukić.
- On mi dao, da vratim Teodoru - rekao je Terza.
- Što smarate čoveka? - upitao je Đukić.
- I vidiš kako on dođe ovde i kako mi da blejimo? Koliko je neprijatan - upitala je Teodora.
- O tome ti je Filip prčao, ali boli njega k*rac - rekao je Terza.
- On samo ćuti - dodala je Teodora.
- Pa šta da kažem j*bote, ko može njemu da zabrani gde da ide? - upitao je Filip.
- Pa ništa, to je njemu i cilj - rekla je Teodora.
- Pa može sad da mi bude neprijatno, ali ne može za mesec dana - odgovorio je Filip.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić