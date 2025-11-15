BEZ DLAKE NA JEZIKU: Maja osudila Teodoru zbog ponašanja prema Bebici, pa se obratila Asminu! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Uroš Stanić.

- Asmin je na prvom mestu, naravno. Mislim da je veoma zao i pakostan. Na drugom mestu je Sofija, koja morališe Mini, a ni sama nije moralna. Miljana je na trećem mestu, zbog nekih morbidnosti koje je izgovarala - rekao je Stanić.

- Smeće jedno, ja pakosna nisam, to ni blizu istine nije - dodala je Miljana.

- Na prvom mestu je Janjuš. On je prevario svoju suprugu pre nekoliko godina, na drugom mestu je Dušica, a na trećem Asmin, koji govori da dete sa Aneli nije njegovo - rekla je Boginja.

- Mislim da Teodora jeste pokazala pakosno ponašanje prema Bebici. Na drugom mestu je Anita, nije zla, ali je pakosna, to je tako. Asmin je na trećem mestu. Vređaš mene koja iznosim svoje mišljenje. Izgovorena reč je izgovorena reč. Ne mislim da iko treba da me vređa ako kažem šta mislim - kazala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.