AKTUELNO

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Maja osudila Teodoru zbog ponašanja prema Bebici, pa se obratila Asminu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je na prvom mestu, naravno. Mislim da je veoma zao i pakostan. Na drugom mestu je Sofija, koja morališe Mini, a ni sama nije moralna. Miljana je na trećem mestu, zbog nekih morbidnosti koje je izgovarala - rekao je Stanić.

- Smeće jedno, ja pakosna nisam, to ni blizu istine nije - dodala je Miljana.

- Na prvom mestu je Janjuš. On je prevario svoju suprugu pre nekoliko godina, na drugom mestu je Dušica, a na trećem Asmin, koji govori da dete sa Aneli nije njegovo - rekla je Boginja.

- Mislim da Teodora jeste pokazala pakosno ponašanje prema Bebici. Na drugom mestu je Anita, nije zla, ali je pakosna, to je tako. Asmin je na trećem mestu. Vređaš mene koja iznosim svoje mišljenje. Izgovorena reč je izgovorena reč. Ne mislim da iko treba da me vređa ako kažem šta mislim - kazala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Slađa Poršelina dala sve od sebe da izvuče Aneli iz bedaka, pa osudila Luku jer sumnja u iskrenost njenih emocija! (VIDEO)

Domaći

MORAM BITI UZ NJU: Aleksandra Nikolić se oglasila za Pink.rs i pružila podršku Milosavi zbog simpatija prema Asminu! LJUDI SU POMISLILI...

Domaći

JA SE SLADIM: Ena se naslađuje Lukinom SUNOVRATU pored Aneli, istakla da je prema njemu imala iskrene prijateljske namere pa se osvrnula na Ahmićevu:

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Aneli ne shvata šta Janjuš ŽELI OD NJE, Miljana razvezala jezik o košarkašu: On je folirant, ima dogovor sa svojom ženom... (VIDE

Domaći

ON SVE RADI ZBOG PAŽNJE I DRAME, A NE JER MU SE ISTISKI DOPALA: Sofija Janićijević za Pink.rs dala sud o Terzinim simpatijama prema Mini, pa brutalno

Domaći

ASMINOVA MAJKA SE JAVNO OBRATILA STANIJI: Rešila da pošalje poruku Dobrojevićevoj, pa kao nikad do sada razvezala jezik o Aneli! (VIDEO)