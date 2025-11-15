AKTUELNO

Zadruga

JEDVA DOČEKAO: Asmin uputio pozdrav Baji, pa Dača potkačio Luku i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredni koji je iskazao svoj stav bio je Asmin Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdrav Bajo, nadam se da ti je malo laknulo zbog dešavanja između Aneli i Luke. Što se ankete tiče, Milosava, Sunčica i Babejić ova - kazao je Asmin.

- Kačavenda, Bebica i Jovan - kazala je Zorica.

- Prve dve, najgore osobe, najpakosnije osobe su Luka i Aneli. On je branio Aneli, međusobno su se branili, štitili jedno drugo, a sada samo prljav veš iznose jedno o drugom.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

