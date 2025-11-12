SVE NA TACNI: Luka jedva dočekao nakon rasprave sa Aneli da iznese PRLJAV VEŠ iz njihovog odnosa, odao sve: ONA SE NIJE TRUDILA DA ME RAZUME! (VIDEO)

Luka Vujović požalio se Aleksandri Babejić na ponašanje Aneli Ahmić, te je ponovo spomenuo sve probleme, koje su imali u vezi.

- Ona se kod kuće satima čula sa Asminom dok nisam bio kod kuće, a podršci našoj je pisala da sam je ja samu ostavio. Zamisli, molim te. Napada ženu koja je meni napravila Instagram profil jer nju nije postavila na njega. Mene su mnogi njeni napadali, to joj nisam prebacivao, a ona meni sve jeste. Radila je šta je htela. Neki Robin Hud je navodno bio njena podrška, zapravo je bio Asminova. Ona je ta koja je stalno mene terala da idemo na tiktok, da budemo tamo. Smeta joj ono što je zapravo ona htela. Nije baš realna prema meni. Za nju uvek nađem opravdanje, jer mi se uvek izvinjava, a i ja znam da joj nije bilo lako. Meni je bilo važno da me ona podržava, da nama bude dobro, ali očigledno ona ne ume da stane uz mene. Bolje da me žena s kojom sam podržava, nego da me cela porodica podržava, a da sam ja nesrećan pored nekoga. Ja nju gledam da razumem, a ona mene nikada nije pokušala da razume. Neka bude da ja nisam za nju i da ne mogu da joj dam to što traži i neka to bude to. Onaj ko te podržava, treba samo da te razume, nebitno ko. Samo se loše stvari dese onda kada se problemi talože. Posteljinu jedno samo imamo za bračni, a kod kuće imako koliko hoćemo. Ona ima četiri za jedan krevet, što znači da je napolju ona sama to, namenski kupila. Sve će ona na mene da prebaci, ja ću biti kriv za sve, ali ovaj put ima da prihvatim to. Nemam snage, ni volje da privatim stvari - rekao je Luka.

