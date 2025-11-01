Odao se jednom rečenicom: Luka indirektno priznao da nije bio zainteresovan za Aneli, ona promenila sve boje (VIDEO)

Preoket!

Aneli Ahmić i Luka Vujović odvojili su se od ostalih cimera kako bi porazgovarali o svom ljubavnom odnosu koji iz dana u dan nailazi na prepreke.

- Draga, tako ti je to. Znaš da ne sumnjaš u moju ljubav? - pitao je Luka.

- Ne - rekla je Aneli.

- Ja ne sumnjam u tvoju ljubav. Imaš milion problema... I ako nam naiđu dani, samo da se odvojimo na par sati bez svađe. Nemoj da misliš u tim momentima da sam hladan. Ja imam toliku želju da te grlim i ljubim, a možda ti tad nemaš. Nemoj da misliš ako te pustim da misliš da se hladim. U najmanju ti je ruku da ti ovako radim deset minuta - rekao je Luka.

- Ti meni pažnju nisi posvetio jer si bio fokusiran na neke druge stvari - rekla je Aneli.

- Sad od ponedeljka osećam sve više. Sad si raspoložena, ali kad imaš svađu za stolom... - rekao je Luka.

- Tebi treba par sekundi da odgovoriš, a ja pucam kao iz topa - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić