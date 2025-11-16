Samo tera cirkus jer ona voli muškarce poput Ere Ojdanića: Uroš unakazio Teodoru na svim poljima, uveren da je Filip ne zanima! (VIDEO)

Upalio brutalnu vređalicu!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Teodora glupa, mutava plovka, bez harizme, spremna je sve da uradi zbog višeg cilja. Katastrofa je da je imala s*ks sa Bebicom, a da gleda dva meseca u Filipa. Nju Filip ne zanima, nego njegovo ime i prezime koje je zvučno. Ona je ovde flertovala tri godine, a ni sa kim nije prešla granicu nego sa njim jer je Filip Đukić. Pokazala je da nema ljudskosti jer je prihvatila veridbu, a onda rekla da je ne zanima. Ona ne ume da sastavi rečenicu, nema inteligenciju. Džaba se operisala, kad ne zna inteligenciju da proširi. Filip nju ne zanima, samo tera cirkus jer ona voli muškarce poput Ere Ojdanića. Ona ponižava Bebicu i govori da je debela svinja, a ona izgleda kao patka sa čelom do plafona i s*sama do poda. Juče je obukla brus kao da je krenula na plavi most. Bebica je pokušao njoj da napravi bajku od života, a ona se sad vadi da ju je uhodio. Žao mi je Bebice, ali smatram da će da se pomire ako ispuši kod Filipa. Ona mora da se šlepa i da bude prikolica jer nema inteligeniciju da sama bitiše. Ti si očekivala da te Bebica uhodi, a on se top drži i ne daje ti ono što si ti htela. Filipe, ja ne vidim strast između tebe i Teodore. Ti si se zaj*bao i pokušavaš da izvučeš svoje d*pe, čim si rekao da ćeš da se odvojiš od nje. Tebi Teodora ne paše, ti bi nju samo izj*bao i odj*bao. Ti si neiživljen i željan polnog organa. Sviđa ti se Maja, ali ona ne bi bila sa tobom jer si svaštoj*bem i sad tražiš utehu u drugima. Ja nominujem Teodoru mutavu plovku - govorio je Filip.

Autor: A. Nikolić