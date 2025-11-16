Feta, pašteta: Kačavenda skinula masku i brutalnu istinu sasula Teodori Delić, pa otkrila da li vidi hemiju između nje i Đukića! (VIDEO)

Konačno joj rekla istinu!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobila Milena Kačavenda kako bi dala svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Ovaj postupak je van pameti i ona to zna. Po svemu sudeći dođosmo u situaciju da sam ja bila u pravu za argetu paštetu, a kraj osmice dođosmo na to da je Bebica bio vetar u leđa koji je njoj dao snagu da vodi radio i komentariše. Jasno je kao dan i evidentno da ti je honorar ove sezone veći, ti nikad ne bi bila sa Bebicom napolju. Tebe je za Bebicu uvek boleo k*rac. Da Filip nije bio direktan kako jeste, ti nikad ne bi ostavila devojku - rekla je Milena, pa se osvrnula na Filipa:

- Pokazao je da Teodoru ne gleda kao druge devojke i lepo se ponaša prema njoj. Što se tiče ovo situacije, to nije prevara nego izdaja. Šta god ko od nas pričao, on nas ne sluša. On je pokazao da nema emocionalnu inteligenciju razvijenu, a ja smatram da si ga ti izradila kao konja. Sumanuto je da kažeš da se on okupa i obuče, ali ne želim da preudiciram da li će nju Filip da šutne ili neće. Ne smatram da se Filip i Teodora ne poklapaju jer ti nisi ona Teodora u vezi s Bebicom - rekla je Milena.

- Zbog čega je ona bila toliko dugo s Bebicom? - upitala je Ivana.

- Pa jer joj je bio oskočna daska i to je to. Ti si prvi put pokazala stav i taj odnos da je savršeno boli k*rac za Bebicu, a on bi bio najveća budaletina da joj oprosti ovo. Između Teodore i Filipa puca, samo Filip ne želi to da pokaže pred Bebicom i u ovom trenutku on ima više empatije prema Teodori nego ona prema njemu. Kroz mnoge situacije mi je pokazala da nju boli k*rac za Bebicu, a Filip sve što radi, on radi korektno i zato Bebica nema šta da mu zameri. Teodora nije devojka koja bi živela sa Bebicom i odgajala njegovu decu. Bila je s njim iz čistog interesa, a pitanje: ''Kako si mogla s njim da se kr*sneš'', ja ne bih dok ona može. Desila se simpatija i smatram da si zaljubljena u Filipa, a kako si ti to hendlovala dva meseca to samo ti znaš. Kad Bebica izađe iz ovog stanja, imaćeš ti problema s Bebicom. Zamera se Filipu što ne skače i ne brani je, a po meni on ni ne treba da se meša. Ne mogu da joj zameram jer smatram da je zaljubljena 1/1, ali od sezone sedam govorim da ove tipove devojaka ne volim. Ostaviću Filipa - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić