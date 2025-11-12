Izofirala sve! Kačavenda likuje zbog Teodore i Đukića, pa šokirala otkrićem: Između Vanje i Asmina GORI! (VIDEO)

Skandal!

Milena Kačavenda i Sofija Janićijević došle su u Rajski vrt, te su tako porazgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Ovako stoje stvari, mi smo došle da otkrijemo tajnu. Sofija ima jednu, ja imam dve, a imamo i jedan mali pakleni plan da radimo ovih dana - rekla je Kačavenda.

- Da čujem o čemu se radi - reklo je Drvo.

- Ja sam na kvarno razgovarala sa Teodorom, priznala mi je da se zaljubila u Filipa i da nije zezanje, ja je pokrivam što se tiče toga, ja sam uverena da je ona zaljubljena u Filipa i da od veridbe nje i Bebice nema ništa i mislim da je Teodora konačno rešila da se oslobodi Bebice. Za sada joj se baš sviđa, rekla je da je kul, slično kako je rekla za stolom, međutim, u očima sjaj. Otkrila mi je večeras da Maja Marinković ne može očima da je gleda od izolacije i da je jezivo ljubomorna. Dok smo se šminkale, šifrovale smo, desno, pa moj red, njen red, pa bež posteljina. Ona misli da se Maji sviđa Filip. Drugo, skoro je sigurno da će Filip da uđe u vezu sa Teodorom, a ja ću Bebicu da spašavam, poštenije nego ovo lažno. Kada sam prala veš, proćaskala sam sa Majom dok sam puštala tuš, Maja mi je rekla da je Asmin ne zanima apsolutno nula, kao što je meni Asmin danas provukao. S obzirom da se Sofija nasmejala i rekla da je mnoge stvari videla, vidim i večeras, mislim da između Asmina i Vanje nešto gori, a Vanja mi je ispod pokrivača rekla da joj je Asmin rekao: "Čekaj da izvozam ove budale još dva meseca, pa ćeš biti moja žena" - rekla je Kačavenda.

- Ja sam saznala da su se mala Sofi i Stefan Karić dopisivali, da je on često dok je bila u vezi sa njegovim dobrim drugom, pisao: "Je l' spavaš? Je l' ti smeta?" - rekla je Sofija.

- Inače, slao joj je nestajuće poruke kao i Sofiji, a neko te poruke ima - rekla je Milena.

Autor: Nikola Žugić