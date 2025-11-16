Rešio da prekine ćutnju: Đukiću pala roletna, pa ustao i pred svima jasno priznao da li ga radi Teodora! (VIDEO)

Otkrio sve iskreno!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobio Ivan Marinković kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Ja bih rekao da je Teodora pokazala kako se ide sa groba na Boga, sa magarca na konja, sa svinje na srndaća. Teodora sada trpi ozbiljan torturu i ozbiljan napad, a svi su slavili kada je moja bivša žena mene prevarila. Govorili su ljudi da se Jelena oslobodila mene koji sam oštar na jeziku, a imamo i Bebicu koji je takav, a ponaša se ovakav. Bebica od prvog dana govori da je ne vređamo jer to nije zaslužila, ali svojim ponašanjem i glumljenjem žrtve daje ljudima u ruke oružje da je direktno komentarišu. Teodora trpi ozbiljan teret i shodno situaciji u kojoj si se našla, i treba da ga trpiš. Ja ne znam čoveka koji je tek tako došao i seo i razgovarao tek tako sa svojim suprugom i koji je rekao: ''Izvini, ja sam se zaljubila u drugog, idi kući, a ja ću platiti večeru'' - rekao je Ivan.

- Zašto je onda pristala na veridbu? - upitala je Ivana.

- Ona svojim ponašanjem iz dana u dan nama pokazuje sve, ali odgovorima se koči. Da je rekla: ''NE'' na veridbi, j*bali bi joj majku. Priznajem da sam pristrasan prema njoj, ali svaka čast Aneli koja je na početku nominovala jer je lepo rekla, ali kad se setim da je do pre pet dana ovaj Bebica urnisao Aneli i vređao je najstrašnije. Ne verujem u karmu, ali ni u sudbinu samo svojim postupcima određujemo svoj put. Teodora je mlada i treba da ide dalje, a da li će ovo da uspe to stvarno ne znam. Mislim da imaš neku bojazan od Maje jer je ona prevelik zalogaj - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Đukića:

- On vremenom svojim odgovorima gubi na preciznosti i oštrini, a u ovakvim situacijama postaje totalno nejasan. Dobijam utisak da se neće ništa desiti, imam neki osećaj da se njemu Maja sviđa, a da ga Teodora više fizički privlači. Pre neki dan je rekao da mu je super što je na anketi, a zna da ga većina ljudi komentariše kao dobrog i finog momka. Baš zbog toga što se čudi mi je nešto sumnjiv. Sa Filipom nemam nikakav sukob, a s njom sam imao i zato ću poslati Teodoru - rekao je Ivan.

- Ne mislim da nisam direktan, i dalje stojim pri svojim rečima. Rekao sam da radim ono što osećam, privlači me fizički i strast je evidentna, zato hoću da vidim da li je nešto više ili ne. Želim da upoznam devojku da vidim kako se ponaša pod pritiskom i na žurki i tako dalje - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić