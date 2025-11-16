Totalno mu pomutila razum: Alibaba otkrio da Đukić uopšte ne otkida na Teodoru, pa priznao da ga kopka što njoj ne može da uđe u mozak! (VIDEO)

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobila Miljana Kulić kako bi dala svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Prošle nedelje je Filip bio nominovan i sada ostajem pri istom mišljenju. Ništa se nije promenilo tako da shodno tome ostavljam tebe, a Teodoru šaljem u izolaciju - rekla je Miljana.

Naredni je reč dobio Asmin Durdžić.

- Filipa nominujem skoro svake subote, kao da sam u vezi s njim i samo o njemu pričam subotom. O njemu imam najbolje mišljenje, jako mi je simpatičan i smešan. Ja sam primetio da se Đukić i Teodora gledaju, ali ako njega devojka radi onda ne mogu da razumem da on sa Teodorom ne provodi vreme. Ukoliko devojka raskine s dečkom, onda bih svaki minut proveo s njom. Meni nije jasno kako oni sede do osam ujutru, a toliko se rade i ne odu u izolaciju. Nek vreme pokaže svoje i videćemo koliko ga radi Teodora jer je Filip pun energije i ne ide mi uz Teodoru. Nije energija samo utorkom kad se napije, takva energija treba biti svaki dan - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Teodoru:

- Ja sam pre dve nedelje rekao Bebici da se Teodora i Filip gleda, a ona mi je odgovorila: ''Da, ja sam koketa''. O Teodori sam imao jako lepo mišljenje otkad sam ušao, ali kad sam video da gleda Filipa bilo mi je jasno zato što je ona lepa i mlada, a Bebica ne vodi računa o sebi. Ona i ja se jesmo gledali par puta u krevetu, ali mi svi zajedno živimo i moram da gledam u grudi ili ženu, a ne u luster. Ja sam dan pre veridbe rekao da će ona reći: ''DA'' samo zbog naroda, što mi je i danas priznala. Ukoliko devojka ne voli muškarca, to je prirodno da ne može da ima želju za s*ks sa muškarcem. Ja ne mogu da žalim Bebicu jer on sam sebe ne žali, a pritom ni on nije žalio mene u sedmici. Ja sam rekao da mi je ovo dogovor između njih dvoje, kao što je sad ustao i plakao, ali bez suza. Ja saznajem da njih dvoje žele da otvore emisiju i onda sad ja mislim da oni imaju dogovor. Danas sam joj se izvinio jer je bila iskrena, ali ovo je bolest, a ne ljubav s Bebičine strane. Ja znam da ću poslati Teodoru - rekao je Alibaba.

