AKTUELNO

Zadruga

Pokajao se, ali mu je glupo da je odjavi: Alibaba ubeđen da se Đukić zeznuo u proceni Teodore i da ga ne radi uopšte jer je mutava plovka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa  Miljanom Kulić, koja je dala svoj sud o odnosu Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Bebica je folirant i manipulator, pokupio je sve što je mogao da pokupi od mene. Ja sam ga jurila kao psihopata i tražila odgovore na pitanja, ali krivim moju majku što me ubeđivala da je momak za mene - rekla je Miljana.

- O tom slučaju smo tri godine slušali, ajde hoću da te čujem za Đukića i Teodoru - rekao je Darko.

- Gori od njih između trećeg dana, Bebica je sve video i namerno to radi. Devojka nije u tom fazonu i bila je s njim isključivo jer je moj bivši momak i ušla je u taj odnos. On želi da je vrati, ali neće uspeti. On neće pobeći, to su samo manipulacije nad Teodorom. Ja sam jedina budala koja je bežala iz rijalitija zbog njega, a on to neće da uradi već samo pričam - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine zbog čega si rekao da je Teodora k*rvetina u duši i da igra igru sa Filipom? - upitao je Darko.

- To ništa nije loše, ovo mi izgleda kao jeftina kopija Dalile i Filipa Cara. Ona nema odgovor ni na jedno pitanje, a Bebica se folira sve vreme - rekao je Asmin.

- Bebica te branio i zastupao tvoje stavove od prvog dana, da li je zaslužio da kažeš da si na njegovu veridbu išao samo zarad pića? - upitao je Darko.

- Oni su u dogovoru, ali se Bebica sada plaši da ona ne pređe dogovor i ima s*ks, ali neće imati s*ks jer ona ne radi Filipa. Oni se upoznavaju kao deca od 15 godina, on više vremena provodi sa Majom - rekao je Asmin.

- Je l' si se ti iskompleksirao što je ona s njim kliknula? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, mislim da ga Teodora ne radi jer je mutava plovka. On se sad oseća glupo i ne želi da joj kaže to iskreno jer je sj*bao stvar - rekao je Asmin.

- Zbog čega si Bebici glumio prijatelja, a onda dirao Teodoru? - upitao je Darko.

- On mi nije prijatelj, a mislim da je Teodora oprala Filipove utorak devojke - rekao je Asmin.

Autor: N.Panić

