Misliš da on ne bi bio s njom? Dača i Teodora shvatili da su Đukić i Boginja samo inat Aniti i Anđelu! (VIDEO)

Preokret!

Teodora Delić razgovarala je sa Danilom Dačom Virijevićem o Anđelu Rankoviću i Aniti Stanojlović, a oni su zapravo ustanovili da bivši partneri jedno drugom teraju inat sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Filipom Đukićem.

- Anđelo je poludeo zbog Filipa, a ona će da poludi zbog Boginje - rekao je Dača.

- Misliš da se Anđelu sviđa Boginja? - upitala je Teodora.

- Ne, je l' ti misliš da bi on bio s njom? - upitao je Dača.

- Ne - rekla je Teodora.

- Zašto se onda muva s njom? - upitao je Dača.

- Kao i pre - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić