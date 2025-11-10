AKTUELNO

Zadruga

Misliš da on ne bi bio s njom? Dača i Teodora shvatili da su Đukić i Boginja samo inat Aniti i Anđelu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Teodora Delić razgovarala je sa Danilom Dačom Virijevićem o Anđelu Rankoviću i Aniti Stanojlović, a oni su zapravo ustanovili da bivši partneri jedno drugom teraju inat sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Filipom Đukićem.

- Anđelo je poludeo zbog Filipa, a ona će da poludi zbog Boginje - rekao je Dača.

pročitajte još

Samo korist i interes: Nerio brutalno opleo po tetki Aneli i Luki Vujoviću, neće biti dobro kad ovo saznaju! (VIDEO)

- Misliš da se Anđelu sviđa Boginja? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, je l' ti misliš da bi on bio s njom? - upitao je Dača.

- Ne - rekla je Teodora.

pročitajte još

Premazana svim bojama: Teodora uspela da izmakne Alibabi s priznanjem, ali i dalje ne demantuje da joj se sviđa Đukić! (VIDEO)

- Zašto se onda muva s njom? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao i pre - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Čim se opravdao Staniji promenio ploču! Dača i Asmin pokušavaju da otope Maju: Shvatili da se ona plaši Stanije (VIDEO)

Domaći

Samo da je bila iskrena, ostao bi s njom: Ana Spasojević zgrožena lažima Anđele Đuričić, otkrila šta Tozla nakon svega misli o njoj i Gastozu! (VIDEO)

Zadruga

TRAŽI KRIVCA ZA SVOJE POSTUPKE! Luka ubeđen da mu Mina i Dača nameštaju afere: Ponovo uspeo da obrlati Aneli (VIDEO)

Zadruga

Gastoz ipak ispao izigran? Ena nikad brže razvezala jezik i udarila na Anđelu, on rešio da promeni ploču i odbranio devojku! (VIDEO)

Domaći

VERUJEM DA SU IMALI S*KS: Gastoz unakazio Anđelu za sva vremena i brutalno je isponižavao, ona urla iz petnih žila! (VIDEO)

Domaći

PONOVO JE ODUVAO: Đukić otkrio da li su Boginja i on u vezi (VIDEO)