Misliš da on ne bi bio s njom? Dača i Teodora shvatili da su Đukić i Boginja samo inat Aniti i Anđelu! (VIDEO)

Preokret!
Teodora Delić razgovarala je sa Danilom Dačom Virijevićem o Anđelu Rankoviću i Aniti Stanojlović, a oni su zapravo ustanovili da bivši partneri jedno drugom teraju inat sa Tanjom Stijeljom Boginjom i Filipom Đukićem.
- Anđelo je poludeo zbog Filipa, a ona će da poludi zbog Boginje - rekao je Dača.
- Misliš da se Anđelu sviđa Boginja? - upitala je Teodora.
- Ne, je l' ti misliš da bi on bio s njom? - upitao je Dača.
- Ne - rekla je Teodora.
- Zašto se onda muva s njom? - upitao je Dača.
- Kao i pre - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić