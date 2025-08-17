Gastoz ipak ispao izigran? Ena nikad brže razvezala jezik i udarila na Anđelu, on rešio da promeni ploču i odbranio devojku! (VIDEO)

Novi preokret!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović ugostila je Nenada Marinkovića Gastoza, Anđelu Đuričić i Enu Čolić.

- Anđela i Gale su naši anđeli i vi ste jedno veliko oličenje ljubavi. Mi vam svu sreću želimo, a što se tiče Ena - nju nećemo komentarisati jer naša grupa samo pruža pozitivu - rekla je Tanja.

- Pozdrav za našu Tajland armiju - rekla je Anđela.

- Ena, šta ti je teško palo u emisiji sa Ivanom? - upitala je Ana.

- Pa na mene je vršio psihičko nasilje, a Anđela je isto to doživela u šestici i ja sam je razumela od početka - rekla je Ena.

- Kad si prestala da je razumeš? - upitao je Gastoz.

- Pa kada ona nije razumela mene. Ona je pričala da sam morbidna, a gledala sam njene klipove gde je ona bila morbidna - rekla je Ena.

- To je Ena, ona ga malo provuče i nastavi - rekao je Gastoz.

- Ona nije imala razumevanje za mene i to je problem. Ja nosim posledice kao što je i ona, ali smo različitih karaktera - rekla je Ena.

- Nemam nikakav komentar - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić