Odrukao drugaricu, nije trepuno: Dača priznao da Teodora nije sigurna da li kod Đukića ima zeleno svetlo! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobila Milosava Pravilović kako bi dala svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelje bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Milena i Matora su rekle sve što treba, ne želim dalje da komentarišem. Ostavljam Filipa - rekla je Milosava.

- Istina je da mi se Teodora poverila da joj se sviđa Filip, ali da neke stvari ne može da radi jer ima emocije prema Bebici. Rekla mi je jasno da joj se sviđa Filip i ja to nisam rekao Bebici jer znam kakva bi dalja istorija bila. Teodora je počela totalno drugačije da se ponaša prema Bebici i uvek je imala izgovore. Teodora je sve vreme pričala meni o Đukiću i odlepila je za njim - rekao je Dača, pa se osvrnuo na Filipa:

- Ja volim Filipa, ali mislim da je folirant. On je rekao da želi nju da vidi u svim situacijama, a očigledno je da se ona njemu nije toliko svidela obzirom da je mogao do sada da je vidi u svim tim situacijama - rekao je Dača.

- Ja da sam hteo neku priču, bio bih sa Anitom koja je pobednica - rekao je Đukić.

- Filipu svi ćute zato što je on takav, zato na Teodoru idu svi. Ja nisam verovao u priču s Majom, ali sam se setio da smo kad smo bili prve nedelje kod Drveta Filip hteo da poljubi Maju. Čuo sam da su oni imali intiman odnos na Zlatiboru, kada se snimao Amidži šou. Maja se preko Teodore pere i preko svih utorak devojaka, ali ne može neko da dođe i morališe kad radi iste stvari - rekao je Dača.

- Volela bih da znam od koga je to poteklo - rekla je Maja.

- Bilo mi je čudno kad je ona otišla kod Bore da vidi otkud ta priča - rekao je Dača.

- Ukoliko je moje druženje jače od njihovih vaginalnih manipulacija, onda ste vi ozbiljne kante - rekla je Maja.

- Ne znam zašto se Maja meša i sve to radi. Iako je neuporedivo, pokušao sam da poredim situaciju sa Carem i Dalilom. Meni je Teodora priznala indirektno da je do Filipa i da on treba da bude direktan - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić