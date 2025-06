TOTALNO RASKRINKAVANJE: Mimas razotkrila Sofi i njene namere, otkrila da čeka Gastozovo ZELENO SVETLO da preduzme dalje korake! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe, Milane Šarac Mimas bila je Sanja Grujić.

- Sanji mali budžet. Ona je moja bivša prijateljica. Nije želela da se pozdrav lepo sa mnom. Ona je možda tada imala gard zbog mog postupka sa početka rijalitija, ali me je veoma bolelo njeno ponašanje. Peckala me je i provocirala konstantno. Jeste kvarna i zlobna. Marka stalno dovodi u crveno. On je morao da vređa ostale devojke ovde zbog nje. Ne dopada mi se njeno ponašanje. Ona je morbidna osoba - rekla je Mimas, pa dodala:

- Marko, mali budžet. Odlično obavljaš svoj posao napolju, bila sam na tvojoj ishrani. Treba da se posvetiš tome napolju. Odličan si bio dok Sanja nije ušla. Kada je ona ušla, krenuo si sa svima da se svađaš - istakla je Mimas.

- Veliki budžet ide Sofi naredni. Ona mi je veoma draga osoba. Uvek me pita kako sam, da li sam dobro. Kulturna si, fina i nalepša devojka koja je ovde ušla. Mislim da ti se dopada Gastoz, ali čekaš da se izjasni Gastoz - kazala je Mimas.

- Sofi, ajde demantuj je - dodao je Gastoz.

- Nema šta da me demantuje, ona je meni rekla da čeka da se ti izjasniš kako bi dalje znala šta i kako - kazala je Mimas.

- Rekla sam da ovako čekam da se izjasniš - dodala je Sofi.

- Neka ti bude - dodala je Mimas.

Autor: S.Z.