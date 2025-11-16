Podeljena mišljenja učesnika: Teodora i Filip na meti brutalnih komentara, niko ih noćas ne štedi! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Saletu Luksu.

- Slušao sam skoro sve i dosta bih se složio sa Matorom, Mićom i Kačavendom, a dodao bih od Asmina da nema neki žar. Teodora je devojka koja je u drugom gasu od Bebice. Ona se sama pozvala kod Takija na rođendan i onda je ušla ovde. Čuo sam da je ušla u vezu sa Bebicom pod pritiskom. Mislim da ljudi iz manjeg mesta jače grizu. Teodora je drugačiji gas od Nenada, bila je pod stegama, odgovarala joj se odskočna daska. Što se tiče veridbe šta god da je uradila bila bi kriva. Teodora i Filip su se šmekali, ona da je odj*bala, a on nastavio bio bi kriv. Bebica je ćutao i mislio da će da je veže veridom. Ona želi slobodno, hoće da se napije i da se zeza. Ona i da bude sa Filipom i raskine ona bi nastavila taj gas jer jedan s*ks manje više. Podržavam Teodoru maksimalno. Kad je nisam poznavao rekao sam joj da mislim da je drugačija devojka, da je za gas, za afer, za matine. Nenad treba da nađe drugu ribu. Što se tiče Đukića dobri smo, družimo se i odavno ga poznajem. Naravno da ću da ostavim Filipa, ali Teodora ima svu moju podršku - govorio je on.

- Teodorina najveća greška je što je ušla sa tim čovekom u odnos, gušio ju je, a kad je izašla video sam da sa njom može da se priča, da je vesela i to sa Filipom na žurki. Jako si mlada i zbog toga ne možeš da budeš na istoj liniji sa Bebicom. Ja sam za Filipa sve rekao, stojim iza toga. Poslaću Filipa, a ostaviti Teodoru - rekao je Viktor Gagić.

- Fića ništa nije kriv, bio je iskren i direktan, a Bebica je trebao sam da reaguje. Terza je prvi rekao da se gledaju, a svi su pričali da laže. Filipe, treba da nastaviš i da budeš uporan jer mislim da ste dobar par. Teodora, prema Bebici mislim da si bila neiskrena, trebala si da prekineš pre veridbe, da popričaš i završiš to i niko te ne bi osudio. Bebice, tebi je najbolje da nastaviš dalje jer imaš dvoje dece. Ostavljam Teodoru - govorio je Pop.

- Meni je cela ova situacja bolesna. Bebice, tebe ne gotivim i mislim da si jako loš čovek, ali mi je žao tebe u ovoj situaciji. Teodora mislim da si drugačije trebala da postupiš i kažeš ranije da ti ovaj odnos ne prija. Ja iskreno mislim da od vaše veze neće biti ništa. Teodora, mislim da si kriva jer si bila u odnosu dve godine, a sad ti treba osoba da te izvuče iz toga. Ti si rekao da ti se ona sviđa, nije mi jasno što se petljaš u tiđi odnos. Ja ću da nominujem Teodoru - rekla je Anastasija.

