Ovo su svi čekali da čuju: Filip nakon nominacija otkrio da li će se razdvojiti od Teodore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema u planu da se skloni!

Teodora Delić i Filip Đukić nakon "Nominacija" obratili su se takmičarima.

Šok preokret: Miki Dudić vinuo Teodoru u nebesa nakon raskida s Bebicom, pa ipak Đukića poslao u izolaciju! (VIDEO)

- Ja bih samo da izdvojim par slučajeva koji su mi zaparali uši. Nisam očekivala da će Milena da me pošalje, Vanja takođe. Maji nisam odgovorili, niti ću sa njom da se svađam. Mina me je iznenadila sa ovim za Terzu, to isto nisam očekivala. Ja kad sam pričala sa njom rekla je da tu ne vidi ništa. Od Nenada sam očekivala da neće ništa moći da kaže. Sve ostalo mi je očekivano - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikome ne tražim da mi ne zamera, to je do njih. To se dešavalo kroz sezone, a i dalje mi to nije jasno. Hvala, iskreno mi je muka od nominacija i od svega, pa bih malo da se odmorim - rekao je Filip.

PUKAO MU FILM: Filip se nikad brutalnijim rečima obratio Bebici, Teodora se udružila sa njim i zgazila bivšeg verenika! (VIDEO)

- Razdvojićeš se od Teodore - dodala je Ivana Šopić.

- Pa to je samo jedan - poručio je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

