AKTUELNO

Zadruga

Šok odluka: Ivana Šopić saopštila informaciju koja će promeniti tok rijalitija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovome se niko nije nadao!

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije saopštila je odluku Odabranih takmičara, ali i odluku publike o nominovanim takmičarima.

- Teodora ide u izolaciju, a Odabrani su izabrali Ivana Marinkovića - rekla je Ivana.

pročitajte još

Žestoko do kraja: Takmičari sasuli Teodori brutalnu istinu u lice, ona hladna kao led nakon svih prozivki! (VIDEO)

- Srećan sam što idem sa mojom drugaricom, daću joj par saveta i to je to - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka ustane Jompas, ali nek ti se pridruži i Sunčica, ali i Iva Stupar - rekla je Ivana.

- Očekivano - rekla je Iva Stupar.

pročitajte još

Što želi, ona i ostvari: Lepi Mića se uopšte ne čudi Teodorinom potezu, javno pružio podršku njoj i Đukiću! (VIDEO)

- Najmanje glasova publike ove nedelje ima Jompas - saopštila je voditeljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Darko Tanasijević saopštio šok informaciju: Ovaj takmičar zauvek napušta Elitu 8! (VIDEO)

Domaći

Darko Tanasijević saopštio šok informaciju: Ova takmičarka zauvek napušta Elitu 8! (VIDEO)

Zadruga

Darko Tanasijević saopštio šok informaciju: Bilo je jako gusto, ali ova takmičarka zauvek je napustila Elitu! (VIDEO)

Zadruga

PRIJATELJICI REKAO ZBOGOM! Terza nominovao osobu koju, kako kaže, MNOGO VOLI! ŠOK I NEVERICA! (VIDEO)

Domaći

ŠOK OBJAVA MUSTAFE DURDŽIĆA: Jedna fotografija iznenadila mnoge, a na njoj Aneli, Asmin i Nora, svi se pitaju jedno (FOTO)

Zadruga

Da li će ovo biti prvi par Elite 9? Dušica nikad brže pala na Janjušev šarm, pa završila s njim u krevetu! (VIDEO)