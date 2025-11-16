Šok odluka: Ivana Šopić saopštila informaciju koja će promeniti tok rijalitija! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!
Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije saopštila je odluku Odabranih takmičara, ali i odluku publike o nominovanim takmičarima.
- Teodora ide u izolaciju, a Odabrani su izabrali Ivana Marinkovića - rekla je Ivana.
- Srećan sam što idem sa mojom drugaricom, daću joj par saveta i to je to - rekao je Ivan.
- Neka ustane Jompas, ali nek ti se pridruži i Sunčica, ali i Iva Stupar - rekla je Ivana.
- Očekivano - rekla je Iva Stupar.
- Najmanje glasova publike ove nedelje ima Jompas - saopštila je voditeljka.
Autor: N.Panić