Sad sam smogla snage da presečem: Teodora otvorila dušu Ivanu Marinkoviću, zbog ovoga je šutnula Bebicu kao kera nakon veridbe! (VIDEO)

Evo šta je pravi razlog!

Teodora Delić u sobi za izolaciju otvorila je dušu Ivanu Marinkoviću o odluci da stavi tačku na ljubavnu vezu sa Nenadom Macanovićem Bebicom. - Kad se neke stvari drastičnije dese kao ova tvoja, logično je da odmah idu unazad pet godina i kažu da ga nisi volela. Ti do sutra možeš da se trudiš da si ga volela. Uvek polazim od toga da se dvoje ljudi vole, kakve igrarije - rekao je Ivan.

- Ovo je uzrok nagomilanog nezadovoljstva, a ja nisam imala snage da okončam. Sad sam smogla snage da okončan. Ja kad ustanem to da objasnim presecaju me. Mene bi sad pitali kakvo je to nezadovoljstvo, a ja treba da nabrajam da mi je mama k*rva, a tata ker, pa mi kažu da sam to oprostila. Jesam, ali je to nezadovoljstvo. Ako ustanem i pričam osećam se kao da ga pljujem, a treba da ga žale - govorila je Teodora.

- Jer imate rijaliti momenat, to da isključiš pričala bi istinu - dodao je Ivan.

- Nikad mu nisam zaboravila šta je rekao za moju majku i oca, ali nisam imala snage da završim, a to je jedan od razloga. Znaš kakva je to bruka bila u malom gradu, a pogotovo kad sam izašla i videla koliko mi je majka ogorčena. Ona ode na pijacu i pitaju je šta ću sa njim - nastavila je Delićeva.

- Ja bih voleo da budeš sa kim hoćeš da budeš. Mi smo generalno kao ljudi nezadovoljni svime u životu - rekao je Ivan.

- Mene onda preseku pitanjem što sam bila sa njim - dodala je ona.

- Skini to s k*rca, sve i da imaš potrebu nekog da uvrediš neće da ti padne kruna s glave - nastavila je ona.

Autor: A. Nikolić