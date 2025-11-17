Kralj deluzija: Bebica uveren da bi Teodora zbog njega odbila Filipov poljbac! (VIDEO)

Marinkovićeva uverena da će doći do njihovog pomirenja, ali samo ako Teodora popije šut-kartu od Filipa!

Maja Marinković tešila je Nenada Macanovića Bebicu zbog raskida sa Teodrom Delić i uveravala ga da će doći do njihovog pomirenja.

- Kako je? - pitala je Maja.

- Užas - odgovorio je on.

- Pomirićete se za tri ili četiri nedelje, to je moje mišljenje. Samo ja mislim da je to početak kraja. Dao si se toliko sebe, živiš u nepoverenju da li će nešto da te snađe ne znam koliko ti je pametno, a ti bi se sad pomirio ja to znam. Ti i ja smo iste psihopate, nema leka. Ja te razumem jer sam i ja takva, ali tu nema sreće. Hoćeš da ti kažem iskreno? Ja mislim da od njega zavisi situacija. Najcrnje je što bi se ti pomirio. Ovo da nije on bio bi neko drugi. Neko je pitao zašto se još nisu poljubili, a on je rekao da je to zbog tebe - govorila je Maja.

- Ja verujem - rekao je Bebica.

- Ti misliš da je on krenuo da bi ona odbila? - pitala je Maja.

- Da, 100% - odgovorio je Bebica.

- Mene je ona napušila juče, nije baš, ali me je odbrusila - nastavila je Marinkovićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić