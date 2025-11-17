AKTUELNO

Zadruga

Kralj deluzija: Bebica uveren da bi Teodora zbog njega odbila Filipov poljbac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marinkovićeva uverena da će doći do njihovog pomirenja, ali samo ako Teodora popije šut-kartu od Filipa!

Maja Marinković tešila je Nenada Macanovića Bebicu zbog raskida sa Teodrom Delić i uveravala ga da će doći do njihovog pomirenja.

- Kako je? - pitala je Maja.

- Užas - odgovorio je on.

pročitajte još

Sad sam smogla snage da presečem: Teodora otvorila dušu Ivanu Marinkoviću, zbog ovoga je šutnula Bebicu kao kera nakon veridbe! (VIDEO)

- Pomirićete se za tri ili četiri nedelje, to je moje mišljenje. Samo ja mislim da je to početak kraja. Dao si se toliko sebe, živiš u nepoverenju da li će nešto da te snađe ne znam koliko ti je pametno, a ti bi se sad pomirio ja to znam. Ti i ja smo iste psihopate, nema leka. Ja te razumem jer sam i ja takva, ali tu nema sreće. Hoćeš da ti kažem iskreno? Ja mislim da od njega zavisi situacija. Najcrnje je što bi se ti pomirio. Ovo da nije on bio bi neko drugi. Neko je pitao zašto se još nisu poljubili, a on je rekao da je to zbog tebe - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja verujem - rekao je Bebica.

- Ti misliš da je on krenuo da bi ona odbila? - pitala je Maja.

pročitajte još

Doleteo kao furija: Luka pokušao Aneli da skloni od brutalnog sukoba sa Minom, pa izvukao deblji kraj! (VIDEO)

- Da, 100% - odgovorio je Bebica.

- Mene je ona napušila juče, nije baš, ali me je odbrusila - nastavila je Marinkovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Peja utučen zbog raskida: Ogolio dušu o osećanjima prema Eni, pa priznao da li se kaje zbog uvreda i prozivki! (VIDEO)

Zadruga

Karakter mi je nula, al ću se zakunem: Gastoz ostavio ponos po strani i odlučio da poslednju noć u Eliti provede u Anđelinom krevetu! (VIDEO)

Zadruga

Dobio vetar u leđa: Luka pružio podršku Peji da nastavi odnos sa Enom, on polako popušta! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu jedno bez drugog: Anđela i Gastoz još jednom pogazili dogovor o distanci! (VIDEO)

Domaći

'U SVAKOJ PORODICI IMA SVAĐA!' Svetlana progovorila o odnosu sa Bojanom Pavlović, istakla da je ona OBRAZOVANA i kulturna devojka, pa otkrila da li će

Zadruga

UKRAO DESINGERICINU FORU: Stanislav izlupao Maju uz hit kontroverznog repera! (VIDEO)