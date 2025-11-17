Vandredna odluka Velikog šefa: Darko Tanasijević saopštio šok informaciju, takmičarima popadale vilice! (VIDEO)

Ovakvom preokretu se niko nije nadao!
Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare, koji su ove nedelje bili Ivan Marinković, Teodora Delić i Jovan Jovičića i svi zajedno otišli su do diskoteke gde su odigrali igricu za dupliranje poena.
Nakon što je voditelj Darko Tanasijević saopštio pravila igrice, pobedu je odnela Teodora Delić i njoj su duplirani glasovi.
Ubrzo nakon toga voditelj Darko Tanasijević saopštio je vandrednu odluku Velikog šefa, a to je da niko od ovonedeljnih nominovanih učesnika ne napušta rijaliti
