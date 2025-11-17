AKTUELNO

Zadruga

Vandredna odluka Velikog šefa: Darko Tanasijević saopštio šok informaciju, takmičarima popadale vilice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovakvom preokretu se niko nije nadao!

Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane takmičare, koji su ove nedelje bili Ivan Marinković, Teodora Delić i Jovan Jovičića i svi zajedno otišli su do diskoteke gde su odigrali igricu za dupliranje poena.

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević saopštio pravila igrice, pobedu je odnela Teodora Delić i njoj su duplirani glasovi.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo nakon toga voditelj Darko Tanasijević saopštio je vandrednu odluku Velikog šefa, a to je da niko od ovonedeljnih nominovanih učesnika ne napušta rijaliti

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

