Neću da blejim s tobom da bi potvrdio ono što sam pričao: Đukić jasno otvorio karte i Teodori priznao kako stoje stvari, ona sve svalila na Bebicu! (VIDEO)

Ovoliku empatiju prema Bebici nije očekivala!

Filip Đukić i Teodora Delić otpočeli su razgovor u izolaciji o Nenadu Macanoviću Bebici i tom prilikom složili su se da im je oboma neprijatno da budu previše bliski pred njim, ali da mu neće još dugo tolerisati ovo ponašanje.

- Kao da nisam izašao iz izolacije otkad sam ušao u rijaliti - rekao je Filip.

- Pa kad praviš situacije - rekla je Teodora.

- Ma da, ja sam od sebe pravim situacije - rekao je Filip.

- Pa ni ne kažem da sam od sebe da praviš. Šta ste danas pričali na intervju? - upitala je Teodora.

- Prvo za Asmina, mislim da hoće da izvuče reakciju - rekao je Đukić.

- On kao hoće da mu se izvinim, a samo se smeje - rekla je Teodora.

- Pitali su me za Bebicu i rekao sam da mi nije realno da se čovek ovako folira ili ja sam debil - rekao je Đukić.

- Ja kažem da je njemu teško, ali može on da bude top. On može bez mene, ali samo da me ne gleda s drugim i to je poenta u njegovoj glavi. Ja ne osporavam da je njemu teško - rekla je Teodora.

- Ne verujem da je sujetan, ali očigledno te bolesno voli - rekao je Filip.

- Da me bolesno voli, onda bi morao da bude sa mnom. On može da bude sa mnom, samo da nisam s drugim. Videćeš - rekla je Teodora.

- Aniti je rekao da je ona kriva jer su se Anita i Maja posvađale i onda sam ja odjavio Anitu, pa kao da se to nije desilo onda bih bio sa Anitom - rekao je Filip.

- Malopre mi je rekao da imam sreće što Maja neće - rekla je Teodora.

- On ima čovek da radi šta hoće i pokušava na sve načine. Ja danas i da sam hteo da izblejim s tobom, ne mogu od njega jer me gleda i neprijatno mi je. Neću da blejim s tobom da bi ispalo da potvrdim ono što sam pričao, a osećam se neprijatno - rekao je Filip.

- Da, ali onda ti sputavaš ono što osećaš - rekla je Teodora.

- Ne mogu kad mi je neprijatno - rekao je Filip.

- Kapiram, ali onda ne može da dođe do... Ukoliko ti nisi opušten i ja nisam opuštena, onda ne može da dođe do konkretnijeg upoznavanja - reka je Teodora.

- Ja sam rekao kao okej sad, ali za mesec dana ako bude isto onda nije normalan i nema poente. Sad mi je razumljivo da je u ovom stanju. Vidiš da se napio, a nikad nije pio - rekao je Filip.

- Ne mislim da se napio namerno - rekla je Teodora.

- Vidim da mu je loše u faci - rekao je Filip.

- U diskoteci je gledao da bi nama bilo neprijatno - rekla je Teodora.

- Nema šanse da nije skontao neke stvari dok ste bili zajedno, nije glup dečko. Kako nije video ovo, a u svakoj situaciji vidi sve ostalo? - upitao je Filip.

- Ja mnogo puta ispadnem da nemam šta da kažem jer mi je bolje da budem mutava, nego da se isprosipam i da pričam neke stvari, pa da ispadnem kao Luka i Aneli - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić