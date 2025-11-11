Šok preokret: Teodora priznala da joj je veza s Bebicom samo navika i da fizički idu ona i Đukić! (VIDEO)

Bebici će pozliti!

Borislav Terzić Terza i Zorica Marković razgovorali su sa Teodorom Delić o njenoj vezi s Nenadom Macanovićem Bebicom, kada je ona priznala da joj je njihova veza postala samo navika i da bi ona išla fizički sa Filipom Đukićem.

- Vi ste ludi, poklopili bi se sigurno - rekao je Terza.

- On ima lepu glavicu, baš idete jedno uz drugo... Kao da ste brat i sestra - rekla je Zorica.

- Fizički da - dodala je Teodora.

- Šta ti prija kod muškarca? - upitao je Alibaba.

- Pažnja, zaljubljujem se u pažnju - rekla je Teodora.

- Imaš sad šest dana da ispitaš samu sebe - rekao je Alibaba.

- Imamo naviku i ovamo hemiju - dodala je Markovićeva.

- Da, baš navika - odgovorila je Teodora.

- Pa samo navika - odgovorila je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić