AKTUELNO

Zadruga

Šok preokret: Teodora priznala da joj je veza s Bebicom samo navika i da fizički idu ona i Đukić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bebici će pozliti!

Borislav Terzić Terza i Zorica Marković razgovorali su sa Teodorom Delić o njenoj vezi s Nenadom Macanovićem Bebicom, kada je ona priznala da joj je njihova veza postala samo navika i da bi ona išla fizički sa Filipom Đukićem.

- Vi ste ludi, poklopili bi se sigurno - rekao je Terza.

pročitajte još

Je l' si spremna za izolaciju? Alibaba stavio Teodoru na ozbiljan test, ona sve više šokira odgovorima! (VIDEO)

- On ima lepu glavicu, baš idete jedno uz drugo... Kao da ste brat i sestra - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Fizički da - dodala je Teodora.

- Šta ti prija kod muškarca? - upitao je Alibaba.

- Pažnja, zaljubljujem se u pažnju - rekla je Teodora.

pročitajte još

Kad si prestala da me voliš? Bebica pao u totalni očaj zbog Đukića i Teodore, ona hladna kao led! (VIDEO)

- Imaš sad šest dana da ispitaš samu sebe - rekao je Alibaba.

- Imamo naviku i ovamo hemiju - dodala je Markovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, baš navika - odgovorila je Teodora.

pročitajte još

Uzeo mi ženu i kola, pa sad hoće i plac? Bora ne može da dođe sebi zbog izdaje prijatelja, žestoko razvezao jezik o njemu i Milici, pa najavio haos! (

- Pa samo navika - odgovorila je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NISAM SLUGA SVOM OCU: Luka postavio Baju na svoje mesto, jasno stavio do znanja da je Aneli ispred svega! (VIDEO)

Zadruga

Potpuni hit: Teodora svojom nominacijom dovela sve do suza, Terza ne može da joj odoli! (VIDEO)

Zadruga

Ispružiš se i ukučiš cela: Karić razvezao jezik, otkrio da u kuću postoji muškarac kojeg Teodora opako vreba! (VIDEO)

Zadruga

OVAKO SE TRETIRA KRALJICA: Sofi oduševljena Gastozovim gestom, evo kako je kupio! Anđeli će krenuti para na uši kad sazna! (VIDEO)

Zadruga

Misliš da on ne bi bio s njom? Dača i Teodora shvatili da su Đukić i Boginja samo inat Aniti i Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Premazana svim bojama: Teodora uspela da izmakne Alibabi s priznanjem, ali i dalje ne demantuje da joj se sviđa Đukić! (VIDEO)