Premazana svim bojama: Teodora uspela da izmakne Alibabi s priznanjem, ali i dalje ne demantuje da joj se sviđa Đukić! (VIDEO)

Hit!

Asmin Durdžić prošetao je par koraka s Teodorom Delić i u prolazu popričao s njom o njenom odnosu s Nenadom Macanovićem Bebicom, prilikom čega ona nije demantovala da joj se sviđa Filip Đukić.

- Plakala sam zbog toga što smo se posvađali - rekla je Teodora.

- Zato što si nesrećna. Filip te ne zanima? - upitao je Alibaba.

- Ko ova Dušica - smejala se Teodora.

- Ti se bojiš nesigurnosti - rekao je Alibaba.

- Ma baš se bojim nesigurnosti - rekla je Teodora.

- Ti svakako nemaš šta da izgubiš, sve i da ga primiš, on će ti oprostiti - rekao je Alibaba.

- Da ga primim, kako to pričaš? - upitala je Teodora.

- Pa i da imaš s*ks, oprostiće ti - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić