Zadruga

Premazana svim bojama: Teodora uspela da izmakne Alibabi s priznanjem, ali i dalje ne demantuje da joj se sviđa Đukić! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Asmin Durdžić prošetao je par koraka s Teodorom Delić i u prolazu popričao s njom o njenom odnosu s Nenadom Macanovićem Bebicom, prilikom čega ona nije demantovala da joj se sviđa Filip Đukić.

Prošla kao bosa po trnju! Zorica ponizila Mikija Dudića pred svima, nazvala ga fikusom, Kačavenda je izvređala kao nikad (VIDEO)

- Plakala sam zbog toga što smo se posvađali - rekla je Teodora.

- Zato što si nesrećna. Filip te ne zanima? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko ova Dušica - smejala se Teodora.

- Ti se bojiš nesigurnosti - rekao je Alibaba.

Izgleda da počinje da voli trandže: Zorica bez dlake na jeziku žestoko zamerila Mikiju Dudiću izdaju, ne može da sakrije bes! (VIDEO)

- Ma baš se bojim nesigurnosti - rekla je Teodora.

- Ti svakako nemaš šta da izgubiš, sve i da ga primiš, on će ti oprostiti - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da ga primim, kako to pričaš? - upitala je Teodora.

Uspela da mu zamaže oči?! Bebica okrenuo ploču, pokušao da opere Teodoru od flerta sa Đukićem (VIDEO)

- Pa i da imaš s*ks, oprostiće ti - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

