DA JE MOJ OTAC REKAO BIH MU... Dača urnisao Luku, pomenuo njegovog sina, pa ga uporedio sa Asminom! (VIDEO)

Nema dlake na jeziku.

Ovoga jutra Dača Virijević upalio se kao nikad, te je osuo drvlje i kamenje po Luki Vujoviću.

- Zamisli nosiš majicu "Luka i Aneli love", da je moj otac rekao bih mu: Idi skoči u Ibar - rkeao je Dača, pa potom nastavio:

- Zamisli njegov sin gleda, a neka žena viče da ju je tukao. On rekao Asminu: "Ti si tukao ženu, ja nisam", i dođe ona i us*re ga, kaže da je vukao za kosu. Posle imali s*ks, to su sfingeri, sadomazohisti - naveo je Virijević.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.