AKTUELNO

Zadruga

DA JE MOJ OTAC REKAO BIH MU... Dača urnisao Luku, pomenuo njegovog sina, pa ga uporedio sa Asminom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema dlake na jeziku.

Ovoga jutra Dača Virijević upalio se kao nikad, te je osuo drvlje i kamenje po Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli nosiš majicu "Luka i Aneli love", da je moj otac rekao bih mu: Idi skoči u Ibar - rkeao je Dača, pa potom nastavio:

- Zamisli njegov sin gleda, a neka žena viče da ju je tukao. On rekao Asminu: "Ti si tukao ženu, ja nisam", i dođe ona i us*re ga, kaže da je vukao za kosu. Posle imali s*ks, to su sfingeri, sadomazohisti - naveo je Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

OD VEČERAS SE U ELITI SVE MENJA: Bela kuća postaje bogatija za još jednog člana, a VANREDNO UBACIVANJE ostaviće sve bez reči!

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

OVO ĆE BITI ZANIMLJIVO! Dača stigao u Rajski vrt, učesnici će se razdrmati!

Zadruga

Ovo je između mene i tebe, nisam ni Asminu rekao... Teodora ubeđena da Maji odgovara priča sa Durdžićem, Dača razvezao jezik (VIDEO)

Domaći

Deluje kao zaljubljena žena: Kačavenda zaprepastila Janjuša ponašanjem, žestoko urnisao Bebicu, Aneli i Luku! (VIDEO)

Domaći

ONI SU POPUT BRAĆE: Pejin otac dao sud o sukobu njegovog sina sa Gastozom, pa prokomentarisao raskid sa Enom: Taman kad pomislim da...

Domaći

On se sprda, a moje dete nije tema za sprdnju: Aneli progovorila o povlačenju pred Asminom, on skočio: Sumnjam da je Nora moja, voleo bih da jeste! (V

Domaći

SITA DA VRATI DUG! Mustafa Durdžić brutalno udario na Ahmićku, otkrio koliko mu je dužna, pa pomenuo TUŽBU: Evo šta će uraditi ako mu ne vrati novac (