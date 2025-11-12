AKTUELNO

Zadruga

OVO ĆE BITI ZANIMLJIVO! Dača stigao u Rajski vrt, učesnici će se razdrmati!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

On nema dlake na jeziku.

Danilo Dača Virijević upravo je ušao u Rajski vrt gde će otkriti sve pikanterije iz Bele kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

Nema sumnje da će njegove izjave prodrmati sve, zato svi odmah na Pink da biste čuli šta će sve ispričati.

Autor: R.L.

#ELITA

