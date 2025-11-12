OVO ĆE BITI ZANIMLJIVO! Dača stigao u Rajski vrt, učesnici će se razdrmati!

On nema dlake na jeziku.

Danilo Dača Virijević upravo je ušao u Rajski vrt gde će otkriti sve pikanterije iz Bele kuće.

Nema sumnje da će njegove izjave prodrmati sve, zato svi odmah na Pink da biste čuli šta će sve ispričati.

Autor: R.L.