Matora bacila sve karte na sto! Janjušu se IZVINILA, a Dušici poručila SAMO JEDNO (VIDEO)

Došlo je vreme da iznese sve što joj leži na duši.

Jovana Tomić Matora počela je sa podelom budžeta, a prvi mali budžet dala je Urošu Staniću.

- Greška mi je, što sam te pominjala, ti i ja nismo imali nikakvu svađu, afekat, moja je apsolutno greška, razumem te što imamo ovakav odnos, samo hoću da ti kažem da se kajem - rekla je Matora dok je davala budžet Janjušu.

- Za Dušicu isto 3.000 dinara, imala sam lošu procenu na početku, bila si mi gotivna, ja sam ti verovala da ti se Viktor sviđa, mi smo se udaljile, cenim što si mi prišla da mi se izviniš. Ja sam sitničava, pamtim, rekla mi je Dragana da treba da spustim loptu, ali ja ne osećam tako - rekla je Matora.

Autor: R.L.