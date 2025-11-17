NEMAŠ SUJETU PREMA OSOBAMA SA KOJIMA SAM BILA U ODNOSIMA: Matora nahvalila Draganu, pa pao poljubac! (VIDEO)

Mnogo joj znači.

Jovana Tomić Matora je podelila veliki budžet svojoj devojci Dragani Stojančević, uz mnogo lepih reči.

- Hoću da ti se zahvalim što me poštuješ, ponašaš se kao zauzeta žena, o svemu brineš, nikad mi nisi zvocala, preispitivala, kako treba da se ponašam prema nekom, što me ne menjaš. Što bez i malo srama i stida kažeš da si ovde ušla zbog mene, nemaš kompleks prema drugim devojkama, ne osećaš ni sujetu ni ljubomoru prema osobama sa kojima sam bila u nekom odnosu - rekla je Matora.

- Priznaj da ti u krevetu zvocam - navela je Dragana.

- Volim te, volela bih da ostaneš što duže sa mnom - istakla je Matora.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.