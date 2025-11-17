AKTUELNO

Zadruga

SKANDAL! Anastasija puca po šavovima, gađala Boru HLEBOM! Tenzija na vrhuncu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Anastasija Brčić posvađala se sa Borom Santanom, nakon čega ga je gađala hlebom i prozvala ga alavcem.

- Zaje*avaju se sa nama! Ona mala govori da mi spakuje ormar i ostavi mi stvari onako - rekao je Bora.

- Na koji način je vređaš? Odvratni ste svi - rekla je Anastasija nakon čega je Boru gađala hlebom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bolesna devojka - rekao je Bora.

- Nemoj da gađaš ljude - rekao je Filip.

- Gađaš hlebom... Fuj - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Isfrustrirana i nenormalna devojka - rekao je Bora.

- Ti samo pomogneš da bi mogao nabiti na nos. Alavac, samo grabiš sve i nabijaš na nos - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

