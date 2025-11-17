SKANDAL! Anastasija puca po šavovima, gađala Boru HLEBOM! Tenzija na vrhuncu! (VIDEO)

Karambol!
Anastasija Brčić posvađala se sa Borom Santanom, nakon čega ga je gađala hlebom i prozvala ga alavcem.
- Zaje*avaju se sa nama! Ona mala govori da mi spakuje ormar i ostavi mi stvari onako - rekao je Bora.
- Na koji način je vređaš? Odvratni ste svi - rekla je Anastasija nakon čega je Boru gađala hlebom.
- Bolesna devojka - rekao je Bora.
- Nemoj da gađaš ljude - rekao je Filip.
- Gađaš hlebom... Fuj - rekla je Boginja.
- Isfrustrirana i nenormalna devojka - rekao je Bora.
- Ti samo pomogneš da bi mogao nabiti na nos. Alavac, samo grabiš sve i nabijaš na nos - rekla je Anastasija.
Autor: A.Anđić