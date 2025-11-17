AKTUELNO

Zadruga

Ni ne sluti da će je uskoro ugledati na vratima Bele kuće! Evo šta radi Nerio, ne znajući da Hana večeras ulazi u Elitu 9 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Evo šta radi Nerio!

Nerio Ružanji, uselio se u "Elitu 9" pre nekoliko meseci, te je tako javno progovorio o paklu kroz koji je prošao zbog svoje majke Site Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada, njegova verenica Hana Duvnjak rešila je da stane na put njenim lažima, te je tako odlučila da večeras uđe u "Elitu 9".

Dok je ona sedela u studiju i razgovarala sa Dušicom Jakovljević, Nerio je sedeo u pabu, pio energetsko piće, a sudeći po njegovom ponašanju, ni ne sluti da će uskoro ugledati Hanu na vratima.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bio bi haos i karambol, ne bih ćutao: Nerio ne bi voleo da ugleda Situ na vratima Bele kuće! (VIDEO)

Domaći

Nisu se ni ovoga puta štedeli: Luka Vujović se uselio u Elitu, 'Nominacije' zakuvale čorbu, a evo ko će se boriti večeras za opstanak (VIDEO)

Domaći

EKSKLUZIVNO! Prva reakcija i prva izjava Ahmića nakon što je Sitin sin Nerio večeras UŠAO U ELITU

Domaći

MISLILA SAM DA JE GREŠKA! Marija Šerifović otkrila šta joj je uradila Tereza Kesovija: Ne poznajem je, ali me je oduševila

Zadruga

Neću da glumim i ne umem: Alibaba ogolio dušu, pa priznao šta oseća prema Staniji (VIDEO)

Lifestyle

Jela je 3 jaja svaki dan i nije ni slutila šta će je snaći: Evo šta joj se dogodilo posle samo 7 dana