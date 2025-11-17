Ni ne sluti da će je uskoro ugledati na vratima Bele kuće! Evo šta radi Nerio, ne znajući da Hana večeras ulazi u Elitu 9 (VIDEO)

Nerio Ružanji, uselio se u "Elitu 9" pre nekoliko meseci, te je tako javno progovorio o paklu kroz koji je prošao zbog svoje majke Site Ahmić.

Sada, njegova verenica Hana Duvnjak rešila je da stane na put njenim lažima, te je tako odlučila da večeras uđe u "Elitu 9".

Dok je ona sedela u studiju i razgovarala sa Dušicom Jakovljević, Nerio je sedeo u pabu, pio energetsko piće, a sudeći po njegovom ponašanju, ni ne sluti da će uskoro ugledati Hanu na vratima.

Autor: Nikola Žugić