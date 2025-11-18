Svako ko je voli, dabogda vam dete izvela Matora iz porodilišta: Bora kivan na Tomićevu, osuo rafal po njoj, ona mu uzvratila: Prvu svirku je imao na mom 16. rođendanu, ali... (VIDEO)

Oči u oči!

Voditelj Milan Milošević podigao je Boru Santanu, kako bi porazgovarao sa njim o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Šta se danas desilo, pa si Matoroj bacio pare, ponovo si bacao pare na nju - pitao je voditelj.

- Nije mi žao što sam bacio pare, nego što su to pare od Velikog šefa. Od 150 ljudi, niko nije bio, osim Maje, Mine...Njena majka pokojna je bila legenda, njen otac isto. Nas četvoro iz Železnika ima, ona se zna ceo život s njim, daje mali budžet. Ja volim da delim i da imaju svi, ona je namerno to radila kao da je ona bitna, ona voli da bude baja i da se ponaša kao muško. Napravila je ovo namerno, da nas kao isponižava, kao zbog njene devojke, a njena devojka uzima. Lako je biti švercer kada ti neko daje. Smešno, pare nisu problem, nego što je ona loš čovek. Čak je i Ivan Koka bio s njenim ribama, da ne nabrajam. Nikada nije znala da ispoštuje ljude s kojima je odrasla. Ne mislim da je dobar čovek, uvek sam mislio kao: "Naši smo", ubacio sam je da kuva u tu emisiju, naučila je da kuva pored Čorbe, uvek me je spuštala, priča kao: "Nemam boljeg, nemam goreg", ne zoveš braću na svadbu, bliže ljude, zoveš Karića i Gastoza. Šlihtala se Anđelu, pravila mu pečenje, piletine i ludila, znamo kako je završila. Danas je dala veliki budžet Luki, ne razumem Terzi, najviše jer je Luka uzeo 16 piva, a njoj dao četiri. Ja nju ne mrzim, ali nemam lepo mišljenje posle svega. Ja godinama prećutim, kao biće bolje. Dođe Stanislav, ona ga veliča u nebesa, kao braća, MMA borci, da se Luka malo opusti, Luka bi joj brat bio. Ona uvek ima jedan par koji hrani, goji. Šmeker za ribe jeste, svaka joj čast, ali prijatelj nije. Svako ko je voli, dabogda vam dete izvela Matora iz bolnice - rekao je Bora.

- Ne znam šta da ti kažem, on ima takvo mišljenje. Iznosi laži, da priča istinu, okej. Priča da sam strpala Koku u zatvor, to je laž! Priča da Dragana prodaje cigare, ona kupuje i prodaje ih. Ako je neko iz Železnika, jedini ovde koji ima pravo na mene da se ljuti od Bore i od Vanje, jeste Jovan, s kojim sam živela u istoj ulici. Terza mi je rekao u šetnji da mu je rekao da su se na sahrani moje majke svi smejali kao da su naduvani. Nije rekao da je video sliku i da je osudio ljude koji su na slici, zato je dobio mali budžet. Bora je ovde prvi ustao i rekao da sam ja sve prijatelje izdala, on jeste prijatelj mog brata. Prvu svirku je Bora imao na mom 16. rođendanu, ali Bora i ja nismo najbolji drugari iz detinjstva. Ako meni i najbolji drug iz detinjstva dođe i kaže mi stvari koje je rekao Bora, ja bih dala mali budžet - rekla je Matora.

- Sve sam ja s pravom rekao, svađala me je sa Sanjom Stanković - rekao je Bora.

- Nemam problem da ti imaš netrpeljivost. Ako ćete da mi prebacujete što ste bili na sahrani moje majke, zvuči kao da ljudi koji su bili na sahrani moje majke, došli ste iz poštovanja, a ne da bih ja vas poštovala. Moju majku je ispratilo 300 ljudi, ko nije došao, njima na čast. Za razliku od tebe, ti nisi kriv što je tebe Milica prevarila sa tvojim drugom, dok ti mene optužuješ zbog onoga što su meni uradili moji drugari. Ja sam pre tebe ušla u rijaliti. Ja sam tebe branila od Milice, a možda ne mislim da si ti bio cvećka prema njoj - rekla je Matora.

- Neka bude tako kako ona kaže, ja sam danas prenaglio što sam bacio pare, ne treba da se bacaju pare - rekao je Bora.

- Ružno je bilo da tako kažeš da nečija kuća gleda na nečiji grob - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić