Ne da na nju! Teodora i Đukić dovedeni pred svršen čin, negiraju sva dešavanja iz izolacije, Filip skočio da je brani pred svima (VIDEO)

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj "Pretresa nedelje", podigao je Teodoru Delić kako bi progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Nikome nije jasno iz kog razloga imaš sve što imaš sa Filipom, da i dalje spavaš pored Nenada u krevetu?! Non stop ulaziš u rasprave sa njim, tražiš viski od njega na slavi, a ovamo imaš sve to sa Filipom - pitao je voditelj.

- Što se tiče kreveta, tražila sam krevet i već sam se raspitivala gde ću da se prebacim. Bila sam u fazonu da se zamenim sa nekim, rekao je Dača da bi se on zamenio, on je na to rekao da ne može niko da dolazi, znači on meni ne da da se prebacim. Evo večeras, on je u Odabranima, u fazonu sam da prespavam tu, jedino na garnituri da spavam. Nismo i dalje ozvaničili odnos, niti smo ozvaničili vezu - rekla je Teodora.

- Jutros je bilo najžešće, ona kaže da neće ništa da prizna jer se ne vidi - rekao je voditelj.

- Filip i ja se sve vreme u izolaciji grlimo, možda deluje strastvenije, nismo se poljubili i nismo imali odnose, samo smo se mazili - rekla je Teodora.

- Je l' si mu rekla da si imala oralni se*s jutros - pitao je Milan.

- Filip i ja nismo imali nikakav se*s, a ni poljubac - rekla je Teodora.

- Prvo, nije ništa bilo, nismo se ljubili u usta, ništa. Zabole me ku*ac da kažem nešto, da vršite pritisak na mene, nećete dobiti, kod mene to ide kontra - rekao je Đukić.

- Što si tražila viski od njega, je l' te nije sramota - pitao je voditelj.

- Ja sam se zaj*bavala sa Aneli, ona je rekla da pije tamo viski, ja sam rekla: "Šta on pije viski, bolje meni nek natoči", došla je posle kod mene i rekla mi: "Eno Milena tamo ga teši da bi pila viski" - rekla je Teodora.

- Ja znam da li je strast između nas, hoću da vidim da li ima nešto između nas više od toga. Neću da je us*rem, na njoj je teret - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić