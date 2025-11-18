AKTUELNO

Zadruga

Ne da na nju! Teodora i Đukić dovedeni pred svršen čin, negiraju sva dešavanja iz izolacije, Filip skočio da je brani pred svima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za stolom!

Milan Milošević, voditelj "Pretresa nedelje", podigao je Teodoru Delić kako bi progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Nikome nije jasno iz kog razloga imaš sve što imaš sa Filipom, da i dalje spavaš pored Nenada u krevetu?! Non stop ulaziš u rasprave sa njim, tražiš viski od njega na slavi, a ovamo imaš sve to sa Filipom - pitao je voditelj.

- Što se tiče kreveta, tražila sam krevet i već sam se raspitivala gde ću da se prebacim. Bila sam u fazonu da se zamenim sa nekim, rekao je Dača da bi se on zamenio, on je na to rekao da ne može niko da dolazi, znači on meni ne da da se prebacim. Evo večeras, on je u Odabranima, u fazonu sam da prespavam tu, jedino na garnituri da spavam. Nismo i dalje ozvaničili odnos, niti smo ozvaničili vezu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jutros je bilo najžešće, ona kaže da neće ništa da prizna jer se ne vidi - rekao je voditelj.

- Filip i ja se sve vreme u izolaciji grlimo, možda deluje strastvenije, nismo se poljubili i nismo imali odnose, samo smo se mazili - rekla je Teodora.

- Je l' si mu rekla da si imala oralni se*s jutros - pitao je Milan.

- Filip i ja nismo imali nikakav se*s, a ni poljubac - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo, nije ništa bilo, nismo se ljubili u usta, ništa. Zabole me ku*ac da kažem nešto, da vršite pritisak na mene, nećete dobiti, kod mene to ide kontra - rekao je Đukić.

- Što si tražila viski od njega, je l' te nije sramota - pitao je voditelj.

- Ja sam se zaj*bavala sa Aneli, ona je rekla da pije tamo viski, ja sam rekla: "Šta on pije viski, bolje meni nek natoči", došla je posle kod mene i rekla mi: "Eno Milena tamo ga teši da bi pila viski" - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam da li je strast između nas, hoću da vidim da li ima nešto između nas više od toga. Neću da je us*rem, na njoj je teret - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Učini, pa prebaci! Luka progovorio o mesečnici sa Aneli i njenoj nezahvalnosti, Matora ga odrukala pred svima: Što si me pitao kada je ona ušla... (VI

Domaći

RAFALNA PALJBA: Maja otkrila šta se dešava u izolaciji sa Lukom, on skočio da je brani od žestokog napada Miljane Kulić! (VIDEO)

Zadruga

Da je nema, bio bih smoren: Novo poniženje za Anitu, Filip uzdigao Maju pred svima, Alibaba skočio da brani Stanojlovićevu: Ti nemaš dete, pa nemaš ta

Zadruga

Bebica na aparatima: Filip i Teodora se više ne kriju, Đukić pred svima povukao prvi potez! (VIDEO)

Zadruga

Ona je za mene AMATER: Ivan ponižava Minu, a govori da poštuje njenu majku, Janjuš odmah skočio: Je l' si je iz poštovanja nazvao KU*VOM?! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE ANĐELI, PA ISKALJAVA NA NJOJ! Aleksandra jednim 'udarcem' ponizila i Ivana i Milovana, Minić skočio kao oparen (VIDEO)