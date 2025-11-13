Učini, pa prebaci! Luka progovorio o mesečnici sa Aneli i njenoj nezahvalnosti, Matora ga odrukala pred svima: Što si me pitao kada je ona ušla... (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Luka, šta si ti to juče sve uradio za Aneli, pošto si joj to 100 puta nabio na nos - glasilo je pitanje.

- Probudio sam se sa željom da lepo provedem taj dan, manje više smo svaku dočekali sa osmehom. Dva dana pre toga sam gledao šta da joj uzmem, da joj pokažem gest da mislim na nju i dan ranije. Hteo sam taj dan da joj olakšam sve, sve sam uradio, sve ono što inače i ona radi sa mnom zajedno, ja sam odlučio da joj taj dan udovoljim - rekao je Luka.

- Sve ovo što je rekao, to je i napravio, nisam tražila, sam je hteo, a to što prebacuje, ne znam to je njegovo - rekla je Aneli.

- Nisam njoj prebacio, nego sam drugima objašnjavao na konto toga što je rekla da ja hoću da je uništim - rekao je Luka.

- Mala je razlika između Bebice i Teodore i ovoga. Smeta sve, znači smeta sve. Ne mogu da budu zajedno. Zajedno su krivi, da li se smejala Janjušu, ponavljamo se u krug, sve isto komentarišemo. Kada Luka ovako priča u emisiji, meni se ke*a iskreno. Ja slušam njega i pamtim detalje, tetka, gde živi, patike, ja sve to pamtim, te bespotrebne informacije. Rastaje se naprasno od Sandre i kreće na Aneli. Neverovatno mi je da imaš potrebu da se pravdaš za porodicu, ovde se priča o tebi. Ispada kao da Luka sve to ima, a on je ušao ovde zbog tebe, a ti ga ne voliš. Za mene ste apsolutno isti, samo je poenta ko će od vas dvoje da prekine tvoju agoniju. Ima nešto što si napolju radio Aneli iza leđa zbog čega ti strepiš svaku emisiju da se nešto ne sazna - rekla je Matora.

- Matora, to je takva glupost i laž - rekao je Luka.

- Što si mene pitao kada je Aneli ušla kako bi ja reagovala da vidiš da se Dragana dopisuje s nekim - rekla je Matora.

- Daješ prostora da si ti mene uhvatio sa nekim da se dopisujem - rekla je Aneli.

- Te stvari su lepe u ljubavi, ali kada su spontane i kada je obostrano. To treba da bude uzajamno. Ima logike ovo što je Matora rekla da Luka svoje neke stvari koje bi zapravo zamerio Aneli, konkretnije su stvari za Aneli, nego ono što smo videli kod Luke. Ti da kažeš da se on gleda sa pet riba, on se pali kao hepo kockica. Ne zna da iskulira, za dva dana ta priča ne bi imala... - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić