Afera krevet trese sve! Teodora zauvek presekla sa Bebicom, on tvrdi da ga ona i dalje gleda: Zamisli da posle svega sa Filipom on ovo kaže?! (VIDEO)

Haos za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević podigao je Terzu, kako bi on prokomentarisao odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Mina je rekla da se jako razočarala jer je Terza Filipov prijatelj, a obećava Bebici da će da mu vrati Teodoru - rekao je voditelj.

- To nije istina, to je laž - rekao je Bebica.

- Ja spajao nisam da ih razdvajam. Oni imaju komunikaciju tokom cele noći, ona vodi računa o Bebici, meni je to bolesno. Ona nije sigurna u Filipa - rekao je Terza.

- Ja i da ne budem sa Filipom, neću do kraja ovde i napolju neću biti sa ovim čovekom, završila sam - rekla je Teodora.

- Mislim da sam naišao u trenutku kada je njoj bio pun ku*ac svega, pa sam joj se svideo i to je to. Što se tiče njegovog brijanja, mislim da oseća grižu savesti i da pokušava da umanji ono što je uradila. Ne verujem da igra na dve strane - rekao je Filip.

- Bebice, da li si nudio Ivanu 5.000 dinara - pitao je Milan.

- Ne, ja to nisam ni registrovao kada je rekao. Što se tiče kreveta, u taj krevet ne može niko da uđe, može da spava tu dok ne nađe drugi - rekao je Bebica.

- Pa može da dođe ko hoće, koji je on ku*ac da zabranjuje ovde - rekao je Đukić.

- Pre sedam dana sam ja rekao Terzi da mi ništa nije jasno, da se gledamo, komuniciramo i da ona radi neke stvari. U nedelju je bilo ovde, pitao sam ga da li je pratio, rekao je da je video da me gleda - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić