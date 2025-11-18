AKTUELNO

Zadruga

JE L' SU OVO TVOJE GAĆICE? Goca obišla imanje, a kad je došla do USPAVANE LEPOTICE Aneli, morala je da reaguje!

Haos ne prestaje.

Goca Džehverović odmah s vrata je ušla u kuhinju i počela da proziva Saleta Luksa.

- Luks, šta radiš ovde, šta ti fali da baciš u đubre, nikad ni šta ne radiš, samo treća smena, mora nekad i u prvu - zagrmela je Goca.

Sara Stojanović plakala je Goci jer Luks ide u Odabrane, te je istakla da ne može da spava bez njega.

Goca je potom ušla u izolaciju kod Aneli Ahmić.

- Moraš to da počistiš malo, ovaj bunker da sredite ima i gaćica, je l' su ovo tvoje gaćice - rekla je Goca Aneli.

Autor: R.L.

