Anđela je jedna od prljavijih žena: Aneli sklopila sve kockice o Gastozovoj vezi sa Đuričičevom, raskrinkala ih do koske! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" nastao je opšto haos nakon što su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz priznali da su se upoznali pre "Elite" u jednom klubu preko zajedničkog prijatelja Pavla Jovanovića, koji tvrdi da je sa njom bio u ljubavnom odnosu.

- Ja znam Pavla, bili smo ovde zajedno i ona je priznala da je on nju izdržavao, stavio joj silikone jer je ona isto bila udata žena i imala je dete sa mužem. Ja kad sam bila kod kuće videla sam na RED televiziji da ima telefon i dokaze da sve pokazuje. Da li je to istina ili nije ne znam, ali je pokazao - govorila je Rada.

- Da li su to ljubavne prepiske? - pitala je Anđela.

- Ne mogu da pričam, ali on stvarno iznosi šta ste se dopisivali. On je pričao da ste u vezi bili i da si ga koristila finansijski, da si vozila njegov auto, da ti je sve platio - nastavila je Rada.

- Ako Anđela pita ponovo Radu da li su bile ljubavne poruke i ona kaže da ne zna zašto neko ko tvrdi da nisu ne kaže kakve su poruke? - pitao je Ivan Marinković.

- Kad izađete videćete kolike ste budala jer ste me napadali za prepiske koje ne postoje, osim drugarskim. Napadate me bez konkretnog materijala - rekla je Anđela.

- Je l' neko živeo kod druga dva meseca? - pitao je Ivan.

- Kod mene jesu, u Parizu i udala se za mog druga - rekao je Gastoz.

- Ništa nisam video, ali smatram da je Anđela veliki lažov. Oni da nisu bili u vezi ne bi vozila auto i imala sve to. Ona je velika lažovka i oni su se sve dogovorili da bi uzeli pare, pa onda noga u d*pe posle rijalitija. O Gastozu sam mnogo čuo i mnogo pročitao, juče sam pričao Terzi, Kariću i Mići. Posle rijaliti noga u d*pe, ti ćeš na Tajland, a ona kod Pavla - govorio je Korda.

- Mislim da je sve istina i da Anđela to krije. Ona je imala neku vezu, kombinaciju i ne bi čovek napolju toliko tvrdio. Ovde se već 15 dana potencira da je Pavle izneo dokaze, kako je ona brisala poruke i slike, a da je taj čovek sve to vratio. Ona poznaje Pavla očigledno se oglašavao i prethodnih godina i ne bi on to tvrdio. Mislim da je to istina i da dokazi napolju postoje. Koliko smo čuli Anđela je bila pijana, ona voli da pravi scene, pa ni trezna ne zna gde udara. Fascinantan je Gastoz koji kao nije znao ko je Anđela, pije sa njoj čaj, snimka filmske scene na klupici, a već je pisao Pavlu za Anđelu. Odakle mu pameti da prijatelju koji mu je pozajmljivao kola za spotove i ovde razmišlja kako da smuva Anđelu. Njihove face kad je razotkriveno, pa nikad to niste spomenuli. Pričali ste da se ne poznajete i vidi molim te odmah krenuo da muva devojku svog prijatelja - govorila je Aneli.

- Da li znaš sve kojima pružiš ruku? - pitao je Gastoz.

- Anđela, ti si najgora i to ćeš tek da vidiš. Šta je sa tužbama? Anđela je ovde jedna od priljavih žena što se tiče morala - rekla je Ahmićeva.

- Čuli smo od Luke da smrdiš - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić