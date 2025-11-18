RASKRINKAVANJE! Ivan stavio pod lupu odnos Sofije i Anđela, oni pokušali da prebace na prijateljstvo (VIDEO)

Opa!

U toku je "Igra istina", a Jovan Jovićić postavio je pitanje za Sofiju Janićijević.

- Ženo, kako te nije sramota? Zar misliš da je Murat toliko glup i da nije provali da ga zavlačiš, zašto ga koristiš? - pitao je Jovan.

- Ja i Murat se družimo, on je dobar prema meni kao i prema vama. On i ja smo drugari i rekli smo da ćemo se družiti. Ja ne mogu da znam da li mogu da se družim sa nekim fok ga ne upoznam. Možda se totalno druga osoba meni dopada, ali to ne znate jer ne znam ni ja. Ivane, kako te nije sramota da na sve što Hana iznese ti kažeš da možda nije istina kada postoje dokazi za sve što je devojka iznela ovde?

- Ja dokaze nisam video! Sve bitno što su izneli i vrapci na grani znaju da je istina... Sofija je bivša Terzina devojka, a on je u nekom ratu sa Anđelom sa kojim se ona... - pričao je Ivan.

- Šta mi radimo? Anita se izjasnila da joj se sviđa Luka. Devojka je malopre rekla da je ne interesuju veze, a i ja sam isto tako rekao. Smem li ja da razgovaram sa devojkom? Nemam razlog da se ograđujem, mogu i sa Babejićkom da sedim i pričam - skočio je Anđelo.

- Sofija danas dok je Anđelo ležao na garnituri i govori: "Hoćemo malo da šetamo?". Mene ribe ne zovu u šetnju! - rekao je Ivan.

- Jedan dan on mene zove u šetnju, a drugi dan ja njega - rekla je Sofija.

- Ljubomorne su jedna na drugu, gledaju kako jedna drugoj da uteraju. Devojka je rekla juče jednu pametnu stvar, ali to se ne poklapa. Rekla je sve najbolje o Milanu! Je l' ti se sviđa Milan? -pitao je Bora.

Autor: A.Anđić