MAJA ILI ANITA? Luka ŠOKIRAO svojim odgovorom, Anelina noćna mora se ostvaruje (VIDEO)

Neverovatno!

U toku je "Igra istina", a Sofija Janićijević postavila je pitanje za Anđela Rankovića.

- Anđelo kako ti komentarišeš Hanin ulazak? - pitala je Sofija.

- Pričala je sve tečko kao i Nerio kad je ušao i ja im sve verujem. Njih dvoje su dvoje mladih ljudi koji su napolju u borbi nezaštićeni. Boro kaži ko su te devojke na koje si malopre mislio dok si pričao sa Ivanom - rekao je Anđelo.

- U ovom ubrajam Aneli, Maju, Minu, Sofiju, teodoru, većinu devojaka. Devojke gledaju muškarce koji su u prvoj temi. Ja znam sa kim će Maja da se smuva, a znam i kad će - rekao je Bora.

- Ja se ne družim sa devojkama jer su sujetne, ogovaraju - skočila je Maja.

- Ti sklopiš prijateljstva i drugasrtva svaki put na istim greškama. Napraviš novi klan i onda se razočaraš - rekao je Bora.

- Nikad ne idem na prve teme i nikad se ne sređujem - skočila je Mina.

- Devojke se takmiče! Je l' mislite da im se neki muškarac realno sviđa? Aneli jeste bezobrazna, ali kad je u crvenom, Anita će pre da je zgazi nego Maja. Veći broj devojaka se naložilo na njega i njegov stav, dok se on nije opustio, a onda ste manje od makovog zrna. Juče kad je ona gađala hlebom i kad je Filip skočio, ona je bila mirna kao bubica - rekao je Bora.

- One misle da će vaginalnom manipulacijom da zadrže muškarce - rekla je Maja.

- Da li se Jakšićka i Anastasija kače na tebe jer si Bora ili jer im se sviđaš? - pitao je Luka.

- Jakšićki sam se svideo zaista. Ovoj maloj sam se svideo nešto malo dok nije videla neke druge stavari. Nešto se njoj svidelo, nisam joj se svideo fizički - rekao je Bora.

- Smešan je - dodala je Anastasija.

- Luka da li bi pre bio sa Anitom ili Majom? - pitao ej Bora.

- Ne sviđa mi se uopšte Anitin stav. Imam emocije prema Aneli i nijednu devojku ne gledam da bih bio sa njom. Anita bi mi se pre svidela. Ona je mlada postala majka, ja imam sina. I ja imam predrasude o Maji u ljubavnim odnosima. Anita je lepa devojka! Ja sam prošle godine pet meseci sedeo sa devojkom koju niko nije video, a ni mene. Meni se Aneli svidela nakon odnosa sa Sandrom - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić

