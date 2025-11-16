AKTUELNO

Zadruga

SVE SLUTI NA POMIRENJE! Asmin i Aneli nikad bliži, Dačo sve upropastio brzinom svetlosti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neverovatno!

Asmin Durdžić došao je u Odabrane kod Aneli Ahmić dok je ležala na krevetu kako bi sa njom zakopao ratne sekire, ali se u sve umešao Dačo Virijević.

- Sramoto jedna, zbog piva se svađaš... - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam Luki tražila alkohol jer je uzeo 12 piva namerno i dala sam Ivanu- rekla je Aneli.

- Znaš kad sam pijan, opasan sam - rekao je Asmin.

- Pitala sam Terzu zašto nabacuje - počela je Aneli.

- Ajde izađi molim te - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, jeste vi normalni da me izbacujete. Ovde ja spavam! - rekao je Dačo.

- Zamolio sam te kao drug - rekao je Asmin.

- Ne može mene ku*vetina da isteruje - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

OČAJNA DOMAĆICA! Aneli priznala koliko MUKE je imala da skuva JEDNU OBIČNU KAFU! (VIDEO)

Zadruga

SKINULA MAJICU BRZINOM SVETLOSTI! Aneli jedva dočekala da raskine sa Lukom: Odmah uradila ono što joj je branio, u sve umešan OVAJ MUŠKARAC (VIDEO)

Domaći

Pretnji milion, a tužbi nigde: Asmin otkrio da ga Ahmićke nisu krivično gonile nakon svih gadosti koje je izrekao o njima! (VIDEO)

Zadruga

Sve po starom: Matora na sve načine čupa vezu nje i Dragane, dok ona pokušava da oguli svoju prošlost, Jovana se pravi da ne vidi (VIDEO)

Zadruga

Totalno zahladneli odnosi: Luka i Aneli se nisu ni pogledali, sve sluti na kraj! (VIDEO)

Zadruga

POKAJAO SE BRZINOM SVETLOSTI! Asmin stao u Anelinu zaštitu, pa svima poručio: Ko je bude dirao IMAĆE PROBLEM SA MNOM! (VIDEO)