SVE SLUTI NA POMIRENJE! Asmin i Aneli nikad bliži, Dačo sve upropastio brzinom svetlosti (VIDEO)

Neverovatno!
Asmin Durdžić došao je u Odabrane kod Aneli Ahmić dok je ležala na krevetu kako bi sa njom zakopao ratne sekire, ali se u sve umešao Dačo Virijević.
- Sramoto jedna, zbog piva se svađaš... - rekao je Asmin.
- Ja sam Luki tražila alkohol jer je uzeo 12 piva namerno i dala sam Ivanu- rekla je Aneli.
- Znaš kad sam pijan, opasan sam - rekao je Asmin.
- Pitala sam Terzu zašto nabacuje - počela je Aneli.
- Ajde izađi molim te - rekao je Asmin.
- Ne, jeste vi normalni da me izbacujete. Ovde ja spavam! - rekao je Dačo.
- Zamolio sam te kao drug - rekao je Asmin.
- Ne može mene ku*vetina da isteruje - rekao je Dačo.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić