SKINULA MAJICU BRZINOM SVETLOSTI! Aneli jedva dočekala da raskine sa Lukom: Odmah uradila ono što joj je branio, u sve umešan OVAJ MUŠKARAC (VIDEO)

Aneli Ahmić očigledno uživa u slobodi nakon raskida sa Lukom Vujovićem. Odmah nakon što je stavila tačku na vezu, odlučila je da se opusti i prepusti veštim rukama Murata, zaduženog za masaže u Beloj kući.

Tokom veze sa Lukom, Aneli nije smela da skine majicu ni kada je masaža u pitanju, jer joj je Luka branio bilo kakav kontakt sa Muratom po leđima. Ta zabrana sada je očigledno prošlost.

U trenutku kada joj je Murat ponudio masažu, Aneli je bez zadrške skinula majicu i legla na krevet, što su mnogi protumačili kao jasan znak koliko joj je prijalo da konačno diše bez kontrole i zabrana.

Autor: A.Anđić