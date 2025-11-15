AKTUELNO

Zadruga

SKINULA MAJICU BRZINOM SVETLOSTI! Aneli jedva dočekala da raskine sa Lukom: Odmah uradila ono što joj je branio, u sve umešan OVAJ MUŠKARAC (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić očigledno uživa u slobodi nakon raskida sa Lukom Vujovićem. Odmah nakon što je stavila tačku na vezu, odlučila je da se opusti i prepusti veštim rukama Murata, zaduženog za masaže u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom veze sa Lukom, Aneli nije smela da skine majicu ni kada je masaža u pitanju, jer joj je Luka branio bilo kakav kontakt sa Muratom po leđima. Ta zabrana sada je očigledno prošlost.

Foto: TV Pink Printscreen

U trenutku kada joj je Murat ponudio masažu, Aneli je bez zadrške skinula majicu i legla na krevet, što su mnogi protumačili kao jasan znak koliko joj je prijalo da konačno diše bez kontrole i zabrana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ono što je Sita uradila, ne možeš da spasiš: Lepi Mića očitao Aneli lekciju, dao joj savete zlata vredne (VIDEO)

Zadruga

Jedva dočekala da Maja okrene leđa: Anita pokušala da pridobije Filipa na ovaj način (VIDEO)

Domaći

POKAZALA DA JOJ JE TRN U OKU: Aneli dala sve od sebe da okrivi Anitu zbog očijukanja sa Lukom, pa Vujović povukao ŠOK potez! (VIDEO)

Zadruga

OKRENUO JOJ LEĐA BRZINOM SVETLOSTI: Ivan jedva dočekao da ponizi Miljanu, ovome se nije nadala! (VIDEO)

Domaći

STANI U RED ONIH ŠTO SU ME IZDALI! Aneli Ahmić šokirala postupkom, svi pričaju da je zbog OVOGA rešila da okonča vezu sa Lukom?! (FOTO)

Zadruga

STAMPEDO! Veliki šef poslao učesnicima nagradu, oni razglabili sve BRZINOM SVETLOSTI! (VIDEO)