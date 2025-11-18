SKUPILO MU SE SVE! Luka napravio retrospektivu veze sa Aneli, a evo šta danas misli o Sandri (VIDEO)

Progovorio!

Luka Vujović došao je kod Ilije Pečenice kako bi sa njim razgovarao o Aneli Ahmić.

- Sandra je mene za sve gazila, nije mi dala da pričam sa nekim ako hoću da budem sa njom. Ja sam na sve pristajao osim za Aneli. Došao je Janjuš kao Deda Mraz i doneo poklon za Sandru. Mi smo ušli posle u vezu i bili do nekog februara. Posle je došla Lea. Ja sam nju branio od drugih u tom periodu. Cela kuća je napadala kao do sad. Oni su poslali za nas kao za prijatelje. Imali smo mnogo smešnih klipova. Malo-malo pa smo išli da prošetamo kuče, a Sandri je sve to smetalo. Biljana je njoj poslala parfem jer je Sandri ćale slao. Ja više nisam mogao i odvojim Sandru sa strane i stavim tačku. Ja hteo da izađem iz kreveta. Nikome nikad do kraja nije dala da uđe u krevet. Aneli je otišla kod drveta i kako je rekla da joj se sviđam ja je poljubim. Mi sedam dana nismo ozvaničili vezu. Stigne za mene i Sandru brdo poklona za mesečnicu - rekao je Luka.

- On od starta nije voleo Aneli? - pitao je Ilija.

- On od početka nije imao ništa protiv Aneli dok me nije vređala. Ja takva vređanja sa Sandrom nikad nisam imao. Posle jesam, ali ona je nebitna.Aneli i ja 21. februara krećemo u vezu. Sa Gastozom sam bio top, pa je on počeo da poniava Aneli, pa ja krenem na Anđelu i njega. Ena ustaje i skače da je blam, da ću samo da je izje*em i šutnem. One nikad nisu bile dobre. Ona je bila sa Matejom, a Ena je bila sa njim napolju dugo. Mene šalju u Izolaciju sa Sandrom, pa odem sedim sa njom, ona hoće da se pomiri sa mnom. Janjuš pošalje majicu Sandri, ja je pocepam... - pričao je Luka, pa dodao:

- Ja napolju te stvari kuliram. Kad sam hteo teleofn da joj uzmem imao sam razlog. Nije se dopisivala nego me izvređala, nije htela da mi odgovara. Ona je skočila i stala ispred vrata, nije mi dala da izađem. Ne može da me ubedi da sam je tukao! Što bi spomenula telefon, pa rekla bi da sam je tad tukao. Ona sad navodi da je tuča tu gde je telefon, a ja nisam hteo da kažem razlog. Pitam je da li je mupko ili žensko, a ona kaže da ne zna, ali je tu za nju već dve sezone - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić