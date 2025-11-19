Hana i Nerio večeras prave sina! Toša rešio da im pripomogne, a evo i kako će se beba zvati (VIDEO)

Spremni da se ponovo oprobaju u ulozi roditelja!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji otišli su do robota Toše sa specijalnom željom i tom prilikom istakli da večeras žele da prave sina koji će se zvati Toša.

- Tošo, da li bi nam dao nešto da popijemo da pravimo sina? - upitao je Nerio.

- Tošo, Nerio stvarno želi sina i kaže da će mu to pomoći. Mi ćemo sina nazvati Toša - rekla je Hana.

- Evo piće dobrodošlice - rekao je Toša.

- O, hvala Tošo naš - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić