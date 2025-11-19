Teodori će pasti mrak na oči: Takmičari sve oduševili koreografijom, Đukić iskoristio priliku da ščepa Maju! (VIDEO)

Oduševili sve novom koreografijom!

Takmičari ''Elite 9'' u toku današnjeg dana osmislili su koreografiju i ovog utorka rešili su da budu kreativni, kako bi iznenadili robota Tošu, a kako bi ih on nagradio. Oni su izabrali pesmu: ''Vasko Žabata'' od Orkestra Kamčia.

Naime, iako je cela grupa pokidala sa izvedbom, mnoge je začudio prisan ples Maje Marinković i Filipa Đukića, koji su inače juče prekinuli komunikaciju. Da li će Teodora ovo zameriti Đukiću, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić