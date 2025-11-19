Prekucao igricu: Alibaba uleteo Aneli u krevet i zabranio joj da mu ljubomoriše, ona ga oduvala! (VIDEO)

Umiru od smeha!

Asmin Durdžić došao je u izolaciju i odmah krenuo da spopada Aneli Ahmić kako nema pravo da mu ljubomoriše, a ona se iznervirala i sve vreme mu davala do znanja da nema pravo s njom da se igra i radi tajne zadatke.

- Aneli, slušaj me sad dobro. Gde mi je pivo? - upitao je Alibaba.

- Uzeo si - rekla je Aneli.

- Nemoj meni da ljubomorišeš - rekao je Alibaba.

- Ko ti ljubomoriše? Pijani glavonjo, beži na svoj krevet - rekla je Aneli.

- Slušaj sad, kunem ti se u majku - rekao je Alibaba.

- Nećeš sa mnom igrati zadatke, rekao mi je Terza - rekla je Aneli.

- Ajmo sad svi da rešimo, nisam na zadatku kunem ti se u brata - rekao je Alibaba.

- Ne možeš se igrati sa mnom. Dogovaraš se sa mnom oko Nore i onda mi praviš zadatke - rekla je Aneli.

- Nemaš potrebe da budeš na svog fićfirića ljubomorna, ovo je tvoj pravi muškarac - rekao je Alibaba.

- Pali debilčino - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić