Mi nismo zajedno: Teodora osmehom pokušava da sakrije tugu zbog Filipovog brutalnog poniženja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nije nadala!

Ivan Marinković prišao je da prenese Teodori Delić šta je Filip Đukić radio sa Majom Marinković dok ona nije bila u kazinu, a ona je pokušala da se opravda kako nisu zajedno i svoju tugu zbog brutalnog poniženja sakrije osmehom.

- Je l' moguće da je on ljubio Maju po vratu? Koji je on debil - rekao je Ivan.

- Napio se, a mi nismo zajedno - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvi su to muškarci? Neka druga bi mu j*bala mater - rekao je Ivan.

- Šta me boli k*rac, pa nisam s njim - rekla je Tedora.

- Pa realno - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić

