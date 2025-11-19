Mi nismo zajedno: Teodora osmehom pokušava da sakrije tugu zbog Filipovog brutalnog poniženja! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

Ivan Marinković prišao je da prenese Teodori Delić šta je Filip Đukić radio sa Majom Marinković dok ona nije bila u kazinu, a ona je pokušala da se opravda kako nisu zajedno i svoju tugu zbog brutalnog poniženja sakrije osmehom.

- Je l' moguće da je on ljubio Maju po vratu? Koji je on debil - rekao je Ivan.

- Napio se, a mi nismo zajedno - rekla je Teodora.

- Kakvi su to muškarci? Neka druga bi mu j*bala mater - rekao je Ivan.

- Šta me boli k*rac, pa nisam s njim - rekla je Tedora.

- Pa realno - rekla je Kačavenda.

Autor: N.Panić