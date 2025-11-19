Ipak se ponadao? Bebica doleteo kao furija kod Teodore i želeo da dobije samo jedan odgovor, Anđelo ih razdvaja! (VIDEO)

Preokret!

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić totalno pripit i pokušao je da sazna od nje zbog čega je to loš čovek, a ona je zamolila Anđela Rankovića da ga skloni od nje.

- Šta je? Šta si se napio? - upitala je Teodora.

- Je l' sam loš čovek? - upitao je Bebica.

- Ko je rekao da si loš čovek? Što se odvaljuješ, što piješ? Okej, je l' smo rešili nešto? - upitala je Teodora.

- Je l' sam loš čovek? - upitao je Bebica.

- Ne, ko je to rekao. Anđelo, šta da radim sad? - upitala je Teodora.

- Popio si i ostavi je, devojka želi da ide da spava - rekao je Anđelo.

- Okej, pusti me - rekao je Bebica.

- Pusti je nek ide da spava, biće gore i po tebe i po nju - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić