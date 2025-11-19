Pedala za sam kraj noći: Filip završio sa vaćarenjem Maje, pa joj poručio da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

Ovo je bilo nisko!

Maja Marinković pratila je Filipa Đukića u stupu kako bi nervirala Teodoru Delić. U jednom trenutku ona je

- Mene napušavaš zbog tvojih profuknjača, a i sam znaš da su takve. Juče si rekao da nećeš da nastupaš sa mnom. Filipe, kako tebi nije žao da se Bebica raspada, a boli te k*rac za ovu raspandrkaču? - govorila je Maja.

- Šta ima veze? - upitao je Filip.

- Znaš me toliko godina i meni pored svih njih da kažeš da ti se ne obraćam, a ja te ovde najviše gotivim. P*čko. Što si se posvađao sa mnom? - govorila je Maja.

- Rekao sam ti danas - rekao je on.

- Je l' smo sad pomireni? - pitala je Maja.

- Nismo - rekao je Đukić.

- Kako sad nismo? Đuskao si sa mnom. Odgovori mi - nastavila je Maja.

Autor: A. Nikolić