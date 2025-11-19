AKTUELNO

Zadruga

Pedala za sam kraj noći: Filip završio sa vaćarenjem Maje, pa joj poručio da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je bilo nisko!

Maja Marinković pratila je Filipa Đukića u stupu kako bi nervirala Teodoru Delić. U jednom trenutku ona je

- Mene napušavaš zbog tvojih profuknjača, a i sam znaš da su takve. Juče si rekao da nećeš da nastupaš sa mnom. Filipe, kako tebi nije žao da se Bebica raspada, a boli te k*rac za ovu raspandrkaču? - govorila je Maja.

- Šta ima veze? - upitao je Filip.

pročitajte još

Sprema mu pakao: Ivan Marinković sutra želi Đukiću da očita bukvicu, Teodora ne prestaje da se ponižava! (VIDEO)

- Znaš me toliko godina i meni pored svih njih da kažeš da ti se ne obraćam, a ja te ovde najviše gotivim. P*čko. Što si se posvađao sa mnom? - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam ti danas - rekao je on.

- Je l' smo sad pomireni? - pitala je Maja.

pročitajte još

Ne odustaje: Filip rešio da noćas smuva Maju Marinković! (VIDEO)

- Nismo - rekao je Đukić.

- Kako sad nismo? Đuskao si sa mnom. Odgovori mi - nastavila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'SVESTAN SAM DA OD OVOGA NEMA NIŠTA' Janjuš priznao da ga boli što nema budućnost sa Aneli! Ahmićeva ostala bez komentara! (VIDEO)

Zadruga

HOĆU DA JE ŽENA ŽENA! Filip otkrio šta mu je najbitnije kod devojaka, Maja shvatila da NIJE NJEGOV TIP! (VIDEO)

Zadruga

Ja nisam deo njih: Alibaba pokušao da se dodvori Maji i dokaže joj da nema veze s Ahmićima! (VIDEO)

Domaći

Zabetonirala si nas: Gastoz potpuno razočaran u Anđelu nakon što ga je uporedila sa Zvezdanom, pa priznao da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

Zadruga

Asmin odabrao Anitu U TEŠKOM IZBORU, a onda ga je Stanojlovićeva ugasila: Anđelo je za nju ipak BROJ JEDAN! (VIDEO)

Zadruga

Šok za šokom: Matea pokušala da se opere od Matore, pa priznala da je Dragana FLERTOVALA sa njom! (VIDEO)