Pedala za sam kraj noći: Filip završio sa vaćarenjem Maje, pa joj poručio da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

Ovo je bilo nisko!
Maja Marinković pratila je Filipa Đukića u stupu kako bi nervirala Teodoru Delić. U jednom trenutku ona je
- Mene napušavaš zbog tvojih profuknjača, a i sam znaš da su takve. Juče si rekao da nećeš da nastupaš sa mnom. Filipe, kako tebi nije žao da se Bebica raspada, a boli te k*rac za ovu raspandrkaču? - govorila je Maja.
- Šta ima veze? - upitao je Filip.
- Znaš me toliko godina i meni pored svih njih da kažeš da ti se ne obraćam, a ja te ovde najviše gotivim. P*čko. Što si se posvađao sa mnom? - govorila je Maja.
- Rekao sam ti danas - rekao je on.
- Je l' smo sad pomireni? - pitala je Maja.
- Nismo - rekao je Đukić.
- Kako sad nismo? Đuskao si sa mnom. Odgovori mi - nastavila je Maja.
Autor: A. Nikolić