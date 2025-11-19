AKTUELNO

Zadruga

AU, KAKVE PROZIVKE: Terza zapenio na Maju, pljušte nikad užasnije uvrede! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Trese se Bela kuća!

Borislav Terzić Terza žestko je napao Maju Marinković jer se namerno umešala u odnos Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Ti si najveći ološ. Usr*li ste se čoveku u život - govorio je Terza.

- Ona mu je j*bačica za njegove potrebe, a ja sam drugarica - dodala je Maja.

Najbolniji udarac za Majin ego: Svim silama pokušala da ponizili Teodoru, Đukić doneo ključnu odluku! (VIDEO)

- Ništa ne poštujete. Konju pijani, ona te je navukla kao majmuna. Sj*bali ste vezu od dve godine i sad ništa. J*bao te je na Zlatiboru to mi je on rekao. Majo, ti si najveći ološ. Pijan dečko, a ti praviš priče. Majo, ti njega koristiš i on sad nije dobro jer se napio - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš od mene, ološi - rekla je Maja.

- Ti meni ološu? Pa nemoj ja da pričam - govorio je Terza.

Pedala za sam kraj noći: Filip završio sa vaćarenjem Maje, pa joj poručio da od pomirenja nema ništa! (VIDEO)

- Vi ste sve razj*bali - rekao je Bebica.

- Ja sam razj*bala jer sam tako htela, a Filip nema veze sa tim - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

