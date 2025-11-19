AKTUELNO

Zadruga

Haos ne prestaje: Maja i Terza ne gase vređalice, trese se Bela kuća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruju se!

Borislav Terzić Terza i Maja Marinković nastavili su žestok rat, a njihovim urlikanjem tresli su Belu kuću.

- Rekla si da je Milica k*rva, a ti si najveća k*rvatina ovde. Najviše k*rčeva si primila - rekao je Terza.

- Ko te j*be - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema ko te nije j*bao - govorio je on.

- Tužba - dodala je Maja.

- Tuži tatu! Ćuti i sedi dr*ljo mala, nemoj da ponižavaš. Pogledaj šta ti je sa d*petom, šta je ovo? - nastavio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

